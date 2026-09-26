Polska - Francja: Zaskakujący zapis w regulaminie mistrzostw Europy. Stawka jest ogromna

Finał ME siatkarzy Polska - Francja. Ważny zapis w regulaminie

Biało-czerwoni mają za sobą wybitny sezon, niezależnie od tego, jakim wynikiem zakończy się decydujący mecz europejskiego czempionatu. Zaczęli od triumfu w Lidze Narodów, pokonując w finale Amerykanów. Następnie zdominowali rywali w mistrzostwach kontynentu, wygrywając bez straty seta z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną i Ukrainą. Choć faza grupowa zakończyła się porażką z Bułgarią 2:3, Polacy wrócili do wygrywania po 3:0. W kolejnych etapach odprawili z kwitkiem Łotwę, Niemcy oraz - w półfinale - Słowenię. Francja to najpoważniejszy test dla naszych siatkarzy w tym turnieju. Co ciekawe, finałowe zwycięstwo zapewni nie tylko złoty medal, ale również bezpośredni awans na Igrzyska Olimpijskie w 2028 roku. Taki zapis w regulaminie to dla podopiecznych Nikoli Grbicia olbrzymi zastrzyk motywacji.

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Finał ME siatkarzy. Mecz Polska - Francja o podwójną stawkę

Siatkarze wiedzą, o co toczy się gra, jednak starają się unikać dodatkowej presji. Jak zaznaczył Kamil Semeniuk w wywiadzie dla Polsatu Sport, stawka jest podwójna, ale istnieją inne możliwości wywalczenia olimpijskich przepustek.

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Dobrze byłoby już mieć w kieszeni ten bilet do Los Angeles. Pamiętajmy, że jeszcze w przyszłym roku są mistrzostwa świata rozgrywane u nas, stamtąd trzy drużyny zakwalifikują się do igrzysk, a później będzie jeszcze szansa dzięki rankingowi. Nie chcę mówić, że jak przegramy, to się nic nie stanie, bo oczywiście nie chcemy przegrać. Nie po to spędzamy na tym turnieju blisko miesiąc, żeby na sam koniec przegrać. Zrobimy wszystko, aby w doborowym humorach zakończyć ten turniej i mieć ten bilet. Ewentualna porażka też nie oznacza jednak końca świata

– powiedział kadrowicz.

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