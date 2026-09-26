Ekstraklasa koszykarek. Deklasacja w jednostronnym widowisku

Dominacja lubelskiej drużyny na parkiecie

Zawodniczki Lotto AZS UMCS Lublin zaprezentowały wybitną formę strzelecką w ligowym starciu. Najwięcej punktów dla gospodyń zdobyła Catherine Reese, kończąc mecz z dorobkiem dziewiętnastu oczek. Bardzo dobre zawody rozegrały również Kornelia Ignerska oraz Kourtney Treffers, które zapisały na swoim koncie po piętnaście punktów. Brooque Williams i Laura Weber dołożyły do dorobku zespołu po czternaście oczek. Zespół z Lublina dominował od pierwszych minut spotkania, wygrywając pierwszą kwartę 31:14.

W kolejnych częściach meczu przewaga miejscowych systematycznie rosła. Agata Stępień rzuciła dwanaście punktów, a Amalia Rembiszewska zakończyła zawody z dziesięcioma zdobytymi punktami. W składzie punktowały również Dominika Hańczaruk z ośmioma oczkami, Weronika Marczak z czterema oraz Nikola Pogorzelska z trzema punktami. Jedyną zawodniczką bez punktu w drużynie wygranych okazała się Matea Tadić. Lubelskie akademiczki trafiły w tym meczu łącznie szesnaście rzutów za trzy punkty.

Ofensywne przebudzenie w ostatniej kwarcie

Drużyna Isands JTEC Wichoś Jelenia Góra miała duże trudności z powstrzymaniem ofensywy rywalek na wyjeździe. Zdecydowaną liderką przyjezdnych była Isidora Tripković, która zanotowała imponujący wynik dwudziestu ośmiu punktów. Dwucyfrową zdobycz punktową w zespole gości zapisała również Camryn Taylor, zdobywając równo dziesięć oczek. Alicja Falkowska i Patrycja Domka dołożyły dla swojej ekipy po sześć ważnych punktów. Joanna Pawlukiewicz zakończyła to trudne spotkanie z pięcioma zdobytymi punktami na koncie.

Pozostałe zawodniczki z Jeleniej Góry zanotowały nieco skromniejsze wyniki punktowe. Aleksandra Prokop oraz Klaudia Pilichowska zdobyły zaledwie po dwa punkty, natomiast Karolina Kaławaj dołożyła jedno oczko z rzutu wolnego. Blanka Warsińska i Zuzanna Stolarz nie zdołały zapisać się w protokole meczowym jako zdobywczynie punktów. Poszczególne kwarty tego spotkania zakończyły się wynikami 31:14, 26:11, 35:13 oraz 22:22. Aż pięć celnych rzutów za trzy punkty dla zwycięskiego Lublina zaliczyła w tym meczu Kornelia Ignerska, a cztery dołożyła Agata Stępień.