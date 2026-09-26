ME siatkarzy. Niespodziewana drużyna sięga po historyczny medal

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-09-26 19:15

Reprezentacja Finlandii sprawiła ogromną sensację podczas tegorocznych ME siatkarzy. Skandynawska drużyna rozegrała doskonałe spotkanie, którego stawką był historyczny brązowy medal. Choć niewielu stawiało na ich sukces, udowodnili swoją niezwykłą wartość na parkiecie. Kto został bohaterem tego starcia?

Ręce siatkarzy przy siatce w trakcie bloku podczas meczu. O historycznym sukcesie Finlandii na ME przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Ręce trzech siatkarzy wyskakujących do bloku przy siatce w trakcie meczu.

Jak przebiegał decydujący mecz o brąz?

Finlandia pokonała Słowenię 3:0 w spotkaniu o trzecie miejsce mistrzostw Europy. Mecz rozegrany w Mediolanie zakończył się wynikami w setach 25:23, 25:20 oraz 29:27. Największy udział w zwycięstwie mieli bracia Marttila. Nooa Marttila zdobył 19 punktów i zakończył całe spotkanie, natomiast Luka zapisał na swoim koncie 17 oczek.

Rywalizacja o brązowy medal od początku była bardzo wyrównana. W inauguracyjnej odsłonie podopieczni trenera Fabio Solego popełnili kluczowe błędy w samej końcówce. W drugiej partii Finowie zbudowali bezpieczną przewagę, której nie oddali do końca. Trzeci set przyniósł najwięcej emocji i zaciętą walkę, jednak to skandynawski zespół ostatecznie triumfował. Wcześniej w półfinałach Finowie ulegli Francji 1:3, a Słoweńcy przegrali 0:3 z Polską.

Kto zagra w wielkim finale mistrzostw?

Zdobyty brązowy medal to największe osiągnięcie w historii fińskiej siatkówki. Wcześniej drużyna narodowa tego kraju dotarła do strefy medalowej tylko jeden raz. Miało to miejsce w 2007 roku, kiedy zajęła ostatecznie czwarte miejsce na turnieju. W tamtym zespole występował Olli Kunnari, który obecnie pełni funkcję trenera reprezentacji Finlandii. Warto przypomnieć, że w tegorocznym ćwierćfinale Skandynawowie sensacyjnie wyeliminowali Włochów po pięciosetowym boju.

Po rozstrzygnięciu meczu o trzecie miejsce uwaga kibiców skupia się na walce o złoto. W wielkim finale mistrzostw Europy siatkarzy zmierzą się reprezentacje Polski oraz Francji. To niezwykle prestiżowe spotkanie zostało zaplanowane punktualnie na godzinę 21:00. Biało-czerwoni przystępują do tego finałowego starcia jako obrońcy tytułu. Oczekuje się, że dzisiejszy pojedynek czołowych drużyn dostarczy ogromnych sportowych emocji.

ROLKI