Nawrocki zlecił Dodzie misję. To nad tym pracowała z Łukaszem Litewką

Od początku roku Doda prężnie działa na rzecz poprawy jakości życia zwierząt w naszym kraju. Gdy w Polsce panowały największe mrozy, piosenkarka osobiście ocieplała budy w schroniskach i organizowała liczne zbiórki, oferując nawet reklamowanie się na jej Instagramie w zamian za pomoc schroniskom. Z czasem, zachęcana przez aktywistów i swoich wielbicieli, poszła o krok dalej, doprowadzając do zamknięcia kilku tzw. patoschronisk. Internauci z zapartym tchem obserwowali jej wizyty w Sobolewie czy Bytomiu.

Doda na spotkaniu u prezydenta

Dodę mocno w jej działaniach, w których niektórzy doszukiwali się chęci naprawy wizerunku, przez cały czas wspierał zmarły tragicznie w kwietniu poseł Łukasz Litewka. Wokalistka wspólnie z politykiem i Krzysztofem Stanowskim pojawiła się nawet w kancelarii prezydenta, gdzie spotkała z Karolem Nawrockim i jego żoną Martą. Artystka otrzymała od prezydenta RP misję, by wspólnie z Litewką i pracownikami kancelarii opracować projekt ustawy o ochronie zwierząt. Ta ma być wkrótce procedowana. Rabczewska przedstawiła swoje postulaty.

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Doda dostała misję od Nawrockiego

Kilka dni temu, po powrocie z Hiszpanii, gdzie spędzała imieninowy urlop z mamą, Doda odbyła kolejne spotkanie w kancelarii prezydenta RP w celu pracy nad nową ustawą. W rozmowie z Plotkiem artystka wyjawiła, że Karol Nawrocki powierzył to zadanie jej i Łukaszowi Litewce.

Za parę dni ta ustawa wchodzi do procedowania. To jest ustawa, którą prezydent Nawrocki zlecił mi i Łukaszowi Litewce, żeby ją stworzyć wraz z jego kancelarią. Bardzo ważne jest, żeby ta ustawa weszła w życie. Pierwszy raz od dwudziestu lat jest szansa, żeby zmienić los bezdomnych zwierząt. Ta ustawa naprawdę jest świetnie przygotowana, pod każdym względem - wyznała serwisowi Doda.

Na czym artystce zależało najbardziej? Gwiazda przedstawiła swoje postulaty.

W tej ustawie pierwszy raz brane są pod uwagę rzeczy, które wcześniej nigdy nie były brane pod uwagę. To na przykład krajowy rejestr ludzi znęcających się nad zwierzętami, czy zakaz posiadania przez nich zwierząt do końca życia, kontrole i srogie kary za patoschroniska, nacisk na gminy, dofinansowanie walki z bezdomnością poprzez kastrację, edukacja szkolna oparta o zwiększanie poczucia empatii i potrzeby pomocy zwierzętom. I to, na co wszyscy czekają - kontrole schronisk z prawdziwego zdarzenia, bez szans na korupcję i kolesiostwo - podkreśliła.

Wiemy już, co Doda miała na myśli, gdy po śmierci Litewki podkreśliła, iż dokończy to, co razem rozpoczęli.