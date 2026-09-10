Poruszający widok na grobie Adriana Szymaniaka. Żona i dzieci przygotowali dla niego symboliczny wieniec

Nie żyje Adrian Szymaniak. Gwiazdor "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przegrał z ciężką chorobą

Rodzina poinformowała o śmierci Adriana Szymaniaka w sobotę, 5 września. Mężczyzna znany z udziału w telewizyjnym hicie "Ślub od pierwszego wejrzenia" odszedł w wieku 39 lat po wyczerpującej walce z chorobą. Złowroga diagnoza padła w lipcu zeszłego roku – lekarze stwierdzili u niego glejaka IV stopnia, będącego jednym z najbardziej złośliwych guzów mózgu.

Przez cały czas leczenia mógł liczyć na wsparcie swojej żony, Anity Szydłowskiej. Ich historia miłosna zaczęła się niecodziennie, bo przed kamerami stacji TVN, podczas trzeciej odsłony programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Para spotkała się po raz pierwszy w dniu zawarcia związku małżeńskiego i jako nieliczni zdecydowali się kontynuować go po zakończeniu show.

Małżonkowie doczekali się dwójki pociech – syna Jerzego oraz córki Bianki. Jeszcze niedawno obchodzili ósmą rocznicę swojego telewizyjnego ślubu, a ich radosne chwile można było śledzić w sieci. Ten sielankowy obraz przerwała diagnoza, która przez ostatni rok dyktowała warunki życia całej rodziny.

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Wzruszający wieniec na grobie Adriana Szymaniaka

Uczestnik telewizyjnego eksperymentu na bieżąco informował swoich obserwatorów o przebiegu terapii. W ostatnich tygodniach życia jego stan wymagał całodobowej opieki w specjalnie przystosowanym domu. Niestety, 5 września Anita Szydłowska zamieściła w sieci chwytający za serce wpis, w którym potwierdziła doniesienia o odejściu męża.

Ostatnie pożegnanie zmarłego 39-latka miało miejsce w środę na cmentarzu w kujawsko-pomorskim Żołędowie. Zgodnie z wolą rodziny, uroczystość pogrzebowa z udziałem duchownego odbyła się w wąskim gronie najbliższych krewnych i przyjaciół.

Po zakończeniu ceremonii nagrobek Adriana Szymaniaka został zasypany kwiatami. Oprócz wiązanek z poruszającymi napisami od przyjaciół czy ekipy z programu, wyróżniała się jedna kompozycja. Było to potężne serce zrobione z czerwonych róż, będące ostatnim pożegnaniem od ukochanej żony i dwójki dzieci.

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