Gwiazdy odprowadzają dzieci do szkoły. Rodzicielska duma, łzy wzruszenia i relacje na Instagramie

Gwiazdy na rozpoczęciu roku szkolnego. Emocje i powrót do ławek

Koniec letniej laby oznacza konieczność spakowania plecaków. Pierwsze chwile w murach placówek edukacyjnych zawsze budzą wiele wrażeń. Uczniowie wracają do ławek, witają się z rówieśnikami i mierzą się z nowymi zadaniami. Z perspektywy rodziców to równie istotny moment, gdy z dumą i lekkim rozrzewnieniem obserwują, jak ich dzieci przekraczają próg budynku.

Wśród opiekunów, którzy pierwszego września pojawili się przed szkołami, znaleźli się liczni przedstawiciele rodzimego show-biznesu. Internet zaroił się od fotografii oraz krótkich materiałów wideo dokumentujących ten uroczysty dzień. Przekonajcie się, czyje potomstwo rozpoczęło dziś kolejny etap edukacji.

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Dzieci Glinki, Tomaszewskiej i Kurdej-Szatan na rozpoczęciu roku szkolnego w polskim show-biznesie

Katarzyna Glinka nie ukrywała dziś swojego zadowolenia. Aktorka jest mamą dwóch chłopców, czternastoletniego Filipa oraz sześcioletniego Leo. Starszy syn wkroczył właśnie w szeregi ósmej klasy, podczas gdy młodszy dopiero rozpoczyna swoją drogę z edukacją.

Małgorzata Tomaszewska również była obecna przy swoich pociechach. Jej dwuletnia córka rozpoczęła dziś przygodę ze żłobkiem, a w tej ważnej chwili towarzyszył jej starszy brat.

Pierwszy dzień w żłobku. Siostrzyczkę odprowadził dumny trzecioklasista - napisała wzruszona prezenterka.

Hanna, córka Barbary Kurdej-Szatan, rozpoczęła naukę w ostatniej klasie szkoły podstawowej. Z kolei Marta Lech-Maciejewska, obserwując swoich synów, była zaskoczona tym, jak nieubłaganie pędzi czas.

6 klasa. Kiedy? Jak? Z miłych rzeczy to dobry plan lekcji nam się wylosował a jak u Was? - napisała na Instagramie.

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