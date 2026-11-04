Gwiazdy nowych "Igrzysk śmierci" komentują plotki o romansie. Ich reakcja nie pozostawia złudzeń

Joseph Zada i Mckenna Grace to nowe główne gwiazdy "Igrzysk śmierci". Grani przez nich Haymitch Abernathy i Maysilee Donner już wkrótce strzaskają nam serca ("Wschód słońca w dniu dożynek" trafi do kin 20 listopada), a w międzyczasie zdążyli... rozgrzać wyobraźnię tłumów. Pytanie tylko, czy aż nadto?

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA

Joseph Zada i Mckenna Grace są parą? Gwiazdy "Igrzysk śmierci" komentują plotki

Choć w filmie są przyjaciółmi, ich bliska osobista relacja zaczęła budzić wątpliwości, a wielu fanów łączyć ich w parę. Okazuje się jednak, ze doszukiwali się tu czegoś, co nie istnieje - Joseph Zada i Mckenna Grace zapewniają, że są tylko przyjaciółmi, a całe te domysły uznali za... dziwne.

- To trochę dziwne. Oboje mamy partnerów. Mckenna jest dla mnie jak młodsza siostra - skwitował Joseph, a jego koleżanka z planu dodała: - To domena internetu, że ludzie "shipują" najróżniejsze pary i celebrytów zgodnie z ich "widzi mi się" i to zabawne, dopóki nie komplikuje niczyjego życia.

CZYTAJ TEŻ: "Igrzyska śmierci" wreszcie wróciły do polskiego streamingu. Tu obejrzycie wszystkie części z serii

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o filmie

"Wschód słońca w dniu dożynek" przeniesie nas do czasów Drugiego Ćwierćwiecza Poskromienia, czyli 50. Igrzysk Głodowych, kiedy to podwojono liczbę trybutów, a wielkim "zwycięzcą" okazał się Haymitch Abernathy. Jak sam to jednak ujął - w Igrzyskach nie ma tak naprawdę zwycięzców, są tylko ocalali. Główną rolę kreuje wspomniany wcześniej Joseph Zada, a w obsadzie znaleźli się również m.in. McKenna Grace jako Maysilee Donner, Whitney Peak jako Lenore Dove Baird, Ralph Fiennes jako prezydent Coriolanus Snow, Jesse Plemons jako Plutarch Heavensbee, Kelvin Harrison Jr. jako Beetee Latier, Maya Hawke jako Wiress, Lili Taylor jako Mags Flanagan, Elle Fanning jako Effie Trinket oraz Kieran Cullkin jako Caesar Flickerman.

12

CZYTAJ TEŻ: Xavier Wiśniewski wschodzącą gwiazdą "ESKA Story". Znane nazwisko to tylko dodatek