Puchar Europy FIBA. Zastal Zielona Góra wyrwał zwycięstwo w końcówce

Emocjonująca końcówka dla Zastalu

Koszykarze Zastalu Zielona Góra pokonali Dinamo Bukareszt 95:93 w 5. kolejce fazy grupowej Pucharu Europy FIBA. Wicemistrzowie Polski odnieśli swoje trzecie zwycięstwo w trwających rozgrywkach. Zastal zdołał odrobić straty po słabej pierwszej kwarcie, przegranej 15:30.

Spotkanie od samego początku było bardzo zacięte. Na 12 sekund przed końcową syreną przewaga Zastalu stopniała do jednego punktu (94:93) po celnych rzutach wolnych Jonathana Starka. Wynik na korzyść gospodarzy przypieczętował ostatecznie rzutem wolnym Jan Wójcik.

Jak wygląda tabela grupy B?

Najlepszymi strzelcami Zastalu byli Beau Beech i Gauthier Denis, którzy zdobyli po 16 punktów. Zastal Zielona Góra, wracający do gry w Europie po dwóch latach przerwy, zakończył pierwszą rundę z bilansem trzech wygranych i dwóch porażek. Dinamo Bukareszt zdominowało walkę pod koszem, w czym duża zasługa Ousmane Drame'a (12 zbiórek).

Liderem grupy B pozostaje hiszpańska FIATC Girona z reprezentantem Polski, Andrzejem Plutą, legitymująca się bilansem 4-1. W 6. kolejce Zastal zmierzy się przed własną publicznością z węgierskim NHSZ Szolnoki Olajbaynasz. Do kolejnej fazy rozgrywek awansują dwie najlepsze drużyny z każdej grupy.