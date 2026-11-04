Aluron CMC Warta Zawiercie pokonuje AZS Olsztyn. Dramat na boisku

Źródło PAP
Źródło PAP
Redakcja ESKA.pl
2026-11-04 20:14

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie pokonali Energę Indykpol AZS Olsztyn 3:1 w emocjonującym spotkaniu ekstraklasy. Mimo trudnego początku Aluron CMC Warta Zawiercie odzyskała kontrolę nad meczem, jednak triumf gospodarzy przyćmiło dramatyczne zdarzenie na parkiecie.

Siatkarz w białej koszulce atakuje nad blokiem rywali. O wygranej Warty Zawiercie i kontuzji Hadravy przeczytasz w Eska.
Autor: Redaktor internetowy/ Wygenerowane przez AI Siatkarz w białej koszulce atakuje piłkę ponad siatką, a dwaj zawodnicy w czarnych strojach próbują ją zablokować.

Odwrócenie losów spotkania przez gospodarzy

Pierwsza partia meczu zakończyła się niespodziewanym sukcesem drużyny przyjezdnej. Siatkarze z Olsztyna wygrali inauguracyjnego seta 25:23, pokazując bardzo dobrą organizację gry na parkiecie.

W kolejnych fragmentach rywalizacji inicjatywę przejęli już podopieczni Michała Winiarskiego. Gospodarze pewnie triumfowali w drugiej i trzeciej odsłonie, zwyciężając odpowiednio 25:20 oraz 25:16, co pozwoliło im na komfortowe kontrolowanie przebiegu gry.

Jak doszło do kontuzji atakującego gości?

Czwarty set przypieczętował zwycięstwo zespołu z Zawiercia wynikiem 25:20, jednak sportowe emocje zeszły na dalszy plan. Na początku tej partii poważnej kontuzji doznał atakujący gości Jan Hadrava, co zmusiło sztab szkoleniowy do nagłej zmiany.

Uraz miał miejsce podczas rutynowego zagrania. Siatkarz z Olsztyna przewrócił się przy wykonywaniu zagrywki i został zniesiony z boiska przez kolegów z drużyny. W meczu wystąpili czołowi gracze obu ekip, m.in. Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski w ekipie gospodarzy oraz Moritz Karlitzek w zespole gości.

 

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