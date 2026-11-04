Aluron CMC Warta Zawiercie pokonuje AZS Olsztyn. Dramat na boisku

Odwrócenie losów spotkania przez gospodarzy

Pierwsza partia meczu zakończyła się niespodziewanym sukcesem drużyny przyjezdnej. Siatkarze z Olsztyna wygrali inauguracyjnego seta 25:23, pokazując bardzo dobrą organizację gry na parkiecie.

W kolejnych fragmentach rywalizacji inicjatywę przejęli już podopieczni Michała Winiarskiego. Gospodarze pewnie triumfowali w drugiej i trzeciej odsłonie, zwyciężając odpowiednio 25:20 oraz 25:16, co pozwoliło im na komfortowe kontrolowanie przebiegu gry.

Jak doszło do kontuzji atakującego gości?

Czwarty set przypieczętował zwycięstwo zespołu z Zawiercia wynikiem 25:20, jednak sportowe emocje zeszły na dalszy plan. Na początku tej partii poważnej kontuzji doznał atakujący gości Jan Hadrava, co zmusiło sztab szkoleniowy do nagłej zmiany.

Uraz miał miejsce podczas rutynowego zagrania. Siatkarz z Olsztyna przewrócił się przy wykonywaniu zagrywki i został zniesiony z boiska przez kolegów z drużyny. W meczu wystąpili czołowi gracze obu ekip, m.in. Tomasz Fornal i Jakub Kochanowski w ekipie gospodarzy oraz Moritz Karlitzek w zespole gości.