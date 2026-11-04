Śląsk Wrocław. Kolejna porażka w Pucharze Europy?

Trudny mecz dla wrocławian

Koszykarze Śląska Wrocław zmierzyli się u siebie z zespołem Cosea JL Bourg-en-Bresse. Mecz odbył się w ramach szóstej kolejki grupy C rozgrywek o Puchar Europy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 84:88 dla gości. Poszczególne kwarty kończyły się rezultatami: 20:27, 19:20, 21:14 oraz 24:27. Wrocławska drużyna nie potrafiła znaleźć sposobu na pokonanie rywali we własnej hali.

Dla gospodarzy najwięcej punktów zdobył Devin Robinson, który zakończył spotkanie z dorobkiem 18 oczek. Kolejnym skutecznym zawodnikiem był Jakub Nizioł z 14 punktami. Dwucyfrowy wynik osiągnęli również Tymoteusz Sternicki i Paul Scruggs, notując odpowiednio 12 i 11 punktów. Pozostali zawodnicy Śląska, w tym Błażej Kulikowski czy Anthony Hickey, dorzucili do ogólnego wyniku nieco mniej oczek.

Jak punktowali rywale?

Zespół Cosea JL Bourg-en-Bresse okazał się nieco skuteczniejszy. Liderem w drużynie gości był Trey Woodbury, który rzucił 16 punktów. Tuż za nim uplasował się Tyrese Samuel z dorobkiem 14 oczek. Po 13 punktów dołożyli Keith Jordan Jr oraz Tyger Cambell, co miało kluczowe znaczenie dla ostatecznego rezultatu.

Dwucyfrową zdobyczą mógł pochwalić się również Johny Berhanemeskel, zdobywając 10 punktów. Pozostałe punkty dla zwycięzców zdobyli między innymi Andrian Nelson i Assemian Moulare. Porażka oznacza, że zespół z Wrocławia pozostaje tylko z jednym zwycięstwem w obecnym sezonie Pucharu Europy.