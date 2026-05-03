Gwiazdy na zamknięciu Mastercard Off Camera. Nieradkiewicz i Chyra zaskoczyli odważnym wizerunkiem

Przez kilka majowych dni Kraków żył 19. Międzynarodowym Festiwalem Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Wydarzenie obfitowało w niecodzienne sytuacje. Jako jeden z gości, Nikodem Rozbicki w ramach wsparcia akcji Łatwoganga i fundacji Cancer Fighters ogolił głowę na scenie przed zgromadzoną publicznością. Na podobny krok zdecydował się również dyrektor festiwalu, Szymon Miszczak.

Uroczysta gala zamknięcia odbyła się w sobotę, 2 maja. Imprezę poprowadziły prezenterki znane z formatu "Halo, tu Polsat" – Agnieszka Hyży oraz Ola Filipek. Punktem kulminacyjnym wieczoru było wręczenie statuetek. Ostatecznie nagroda publiczności powędrowała do twórców filmu "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego, a wyróżnienie otrzymał również występujący w tej produkcji Tobiasz Wajda.

Tytuł najlepszego aktora zdobył Tomasz Ziętek za rolę w "Wielkiej Warszawskiej". W kategorii kobiecej triumfowała Marta Nieradkiewicz, doceniona za kreację w obrazie "Trzy miłości". Statuetkę Female Voice odebrała Maria Wojtyszko, twórczyni "Miłych kobiet", natomiast w głównym konkursie bezkonkurencyjny okazał się film "Wytyczanie drogi".

Gwiazdy na czerwonym dywanie. Nieradkiewicz i Chyra zaskoczyli wyglądem

Festiwalowy czerwony dywan przyciągnął plejadę znanych osobistości. Zaskakująco Anita Sokołowska zaprezentowała się w intrygującym, męskim wydaniu. Na garnitur postawiła również Olga Bołądź, uzupełniając swój ubiór o nietypowe okulary. Ogromne emocje wzbudziła Marta Nieradkiewicz, która pokazała się w krótkich, kręconych włosach, przypominając nieco Magdę Gessler w skróconej fryzurze. Julia Pietrucha, uświetniająca galę swoim występem wokalnym, wybrała elegancką suknię z głębokim dekoltem, do której założyła kowbojki. Z kolei Andrzej Chyra przełamał konwencję, wzbogacając swoją stylizację o wyrazistą biżuterię.

Kulisy krakowskiego święta kina niezależnego

Festiwal Mastercard Off Camera 2026, nad którym patronat objął "Super Express", to jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów kina autorskiego. Co roku na początku maja stolica Małopolski staje się areną dla ponad stu filmów z całego świata. Produkcje wyświetlane są nie tylko w tradycyjnych salach kinowych, ale i w specjalnych przestrzeniach plenerowych. Impreza to także świetna szansa na spotkania z reżyserami i obsadą aktorską. Sercem festiwalu jest Miasteczko Filmowe, gdzie odbywają się otwarte wywiady i panele dyskusyjne z gwiazdami. Całe wydarzenie tradycyjnie wieńczy uroczysta ceremonia rozdania nagród dla najlepszych twórców.