Gwiazdy na zamknięciu Mastercard Off Camera. Nieradkiewicz i Chyra zaskoczyli odważnym wizerunkiem

Adrian Nychnerewicz
2026-05-03 9:09

W Krakowie zakończyła się 19. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Na czerwonym dywanie nie zabrakło znanych nazwisk polskiej kinematografii. Swoimi stylizacjami uwagę przyciągały m.in. Olga Bołądź, Anita Sokołowska i Julia Pietrucha, jednak największe poruszenie wywołała odmieniona Marta Nieradkiewicz.

Gwiazdy na gali zamknięcia Mastercard Off Camera 2026
Przez kilka majowych dni Kraków żył 19. Międzynarodowym Festiwalem Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Wydarzenie obfitowało w niecodzienne sytuacje. Jako jeden z gości, Nikodem Rozbicki w ramach wsparcia akcji Łatwoganga i fundacji Cancer Fighters ogolił głowę na scenie przed zgromadzoną publicznością. Na podobny krok zdecydował się również dyrektor festiwalu, Szymon Miszczak.

Uroczysta gala zamknięcia odbyła się w sobotę, 2 maja. Imprezę poprowadziły prezenterki znane z formatu "Halo, tu Polsat" – Agnieszka Hyży oraz Ola Filipek. Punktem kulminacyjnym wieczoru było wręczenie statuetek. Ostatecznie nagroda publiczności powędrowała do twórców filmu "Ministranci" w reżyserii Piotra Domalewskiego, a wyróżnienie otrzymał również występujący w tej produkcji Tobiasz Wajda.

Tytuł najlepszego aktora zdobył Tomasz Ziętek za rolę w "Wielkiej Warszawskiej". W kategorii kobiecej triumfowała Marta Nieradkiewicz, doceniona za kreację w obrazie "Trzy miłości". Statuetkę Female Voice odebrała Maria Wojtyszko, twórczyni "Miłych kobiet", natomiast w głównym konkursie bezkonkurencyjny okazał się film "Wytyczanie drogi".

Gwiazdy na czerwonym dywanie. Nieradkiewicz i Chyra zaskoczyli wyglądem

Festiwalowy czerwony dywan przyciągnął plejadę znanych osobistości. Zaskakująco Anita Sokołowska zaprezentowała się w intrygującym, męskim wydaniu. Na garnitur postawiła również Olga Bołądź, uzupełniając swój ubiór o nietypowe okulary. Ogromne emocje wzbudziła Marta Nieradkiewicz, która pokazała się w krótkich, kręconych włosach, przypominając nieco Magdę Gessler w skróconej fryzurze. Julia Pietrucha, uświetniająca galę swoim występem wokalnym, wybrała elegancką suknię z głębokim dekoltem, do której założyła kowbojki. Z kolei Andrzej Chyra przełamał konwencję, wzbogacając swoją stylizację o wyrazistą biżuterię.

Kulisy krakowskiego święta kina niezależnego

Festiwal Mastercard Off Camera 2026, nad którym patronat objął "Super Express", to jedno z najważniejszych wydarzeń dla fanów kina autorskiego. Co roku na początku maja stolica Małopolski staje się areną dla ponad stu filmów z całego świata. Produkcje wyświetlane są nie tylko w tradycyjnych salach kinowych, ale i w specjalnych przestrzeniach plenerowych. Impreza to także świetna szansa na spotkania z reżyserami i obsadą aktorską. Sercem festiwalu jest Miasteczko Filmowe, gdzie odbywają się otwarte wywiady i panele dyskusyjne z gwiazdami. Całe wydarzenie tradycyjnie wieńczy uroczysta ceremonia rozdania nagród dla najlepszych twórców.

