Maksym Kliczko, syn Witalija, podbija francuskie parkiety, ale jego dalsza ścieżka zaskakuje?

Maksym Kliczko debiutuje w Betclic Elite.

21-letni Maksym Kliczko zadebiutował we francuskiej ekstraklasie Betclic Elite w barwach Monaco, z którym podpisał kontrakt dwa lata temu. Może rozegrać swój piąty mecz w niedzielę w Strasburgu, udowadniając swoją wartość w liderze rozgrywek.

Środkowy wyróżnia się imponującymi warunkami fizycznymi oraz dobrymi statystykami w rozgrywkach młodzieżowych i reprezentacji Ukrainy do lat 20. Z dobrej strony pokazał się w meczu z ASVEL Lyon-Villeurbanne, gdzie w 18 minut zdobył osiem punktów, trafiając wszystkie cztery rzuty z gry, a także miał trzy zbiórki i asystę.

Postępy młodego koszykarza Monaco.

Eksperci są zgodni, że postępy Maksyma są niezwykłe, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że zaczął grać w koszykówkę dopiero w wieku 16 lat. Jego szybki rozwój jest szeroko komentowany w środowisku sportowym.

Mickael Pivaud, trener grup młodzieżowych Monaco, podkreślił zaangażowanie Kliczki juniora w treningi i jego miłość do koszykówki. Zapewnił, że jest przekonany o jego przyszłej karierze zawodowej, mimo że wciąż ma wiele do poprawienia.

"Wykazuje wielką miłość do gry i nie stroni od ciężkiej pracy. Rozwijaliśmy go na każdym kroku. Wciąż ma wiele do poprawienia, ale jestem przekonany, że zostanie zawodowcem" - powiedział agencji AFP Mickael Pivaud, trener grup młodzieżowych Monaco.

Kliczko junior pod opieką ekspertów.

Maksym Kliczko pozostaje pod opieką Ołeksandra Wołkowa, byłego reprezentanta ZSRR, Ukrainy i gracza NBA, a obecnie znanego agenta. Może również liczyć na wsparcie Ołeksija Jefimowa, dyrektora generalnego klubu z Księstwa, który także jest Ukraińcem i widzi go w przyszłym sezonie w rozgrywkach NCAA, akademickich mistrzostwach Stanów Zjednoczonych.

Boks nigdy nie pociągał Maksyma, ale zawsze może liczyć na wsparcie ojca, Witalija Kliczki – byłego mistrza świata wagi ciężkiej i burmistrza Kijowa od 2014 roku. Witalij od ponad czterech lat zmaga się z agresją rosyjską, co wpływa na rzadkość ich spotkań.

"Pomaga mi we wszystkim: odżywianiu, zapobieganiu kontuzjom, ćwiczeniach na siłowni, dbaniu o kondycję fizyczną" – opowiada Maksym o swoim ojcu, którego widział tylko raz w ciągu ostatnich dwóch lat - w Niemczech, gdzie burmistrz ukraińskiej stolicy uczestniczył w spotkaniu dyplomatów.

Dlaczego Maksym wybrał koszykówkę?

Urodzony w Los Angeles Maksym Kliczko przed wybuchem wojny mieszkał w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Ukrainie. Następnie studiował w Anglii, po czym wrócił do USA, gdzie w TAFT School w Connecticut ostatecznie przekonał się do koszykówki.

Rodzice zawsze zachęcali go do uprawiania sportu, w tym pływania, piłki nożnej i tenisa. Maksym przyznał, że poza kilkoma sesjami z ojcem boks nigdy go nie pociągał, a z jego wzrostem 216 cm koszykówka bardziej mu pasuje.

"Rodzice zawsze zachęcali mnie do uprawiania sportu: pływania, piłki nożnej, tenisa. Brat trenował boks. Poza kilkoma sesjami z ojcem, nigdy mnie to nie pociągało. Z moim wzrostem koszykówka bardziej mi pasuje" - przyznał.

Jaki profil prezentuje Maksym Kliczko?

Trener Pivaud zauważył, że w przeciwieństwie do ojca Witalija i stryja Władymira, również byłego mistrza świata w boksie, profil Maksyma „nie opiera się na duchu walki, ale raczej na elegancji”. Młody Kliczko wyróżnia się dojrzałością i opanowaniem na parkiecie.

Maksym czuje się szczęśliwy, podkreślając, że rodzina zapewniła mu wspaniałe dzieciństwo, świetne wykształcenie i możliwość poznania wielu krajów oraz kultur. Zaznaczył jednak, że duża część jego tożsamości na zawsze pozostanie ukraińska, ze względu na korzenie rodzinne i ukraińską krew.

Rodzinne dziedzictwo Kliczków.

Maksym docenia wpływ Witalija Kliczki na swoje życie i zasługi ojca dla kraju, podkreślając, że jego rodzina to wybitne postacie w świecie polityki i sportu. Z dumą nosi swoje nazwisko i chce wnieść własny wkład w dziedzictwo rodziny.

Jest zdeterminowany, by reprezentować swój kraj najlepiej jak potrafi i kontynuować „dziedzictwo rodzinne”. Ma nadzieję, że wojna skończy się jak najszybciej, a w kwestiach polityki uważnie słucha rad swojego ojca.

O sportowej karierze i polityce.

Witalij Kliczko powiedział synowi, że kariera sportowa była najłatwiejszą częścią jego drogi, natomiast polityka wymaga stuprocentowego zaangażowania i poświęcenia. Poświęcenie się całkowicie krajowi kosztuje wiele.

Maksym zaznaczył, że nie zazdrości ojcu tej pozycji, uznając ją za bardzo trudną, ale jednocześnie docenia, jak dobrze sobie radzi. Dodał, że gdyby miał zająć się polityką, chciałby być tak dobry jak on.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.