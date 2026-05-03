To żeńskie imię nosi w Polsce ponad milion kobiet. Niewielu zna jego ukrytą moc

To najpotężniejsze imię żeńskie w języku polskim. Oznacza wyjątkową kobietę

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwszą połowę 2025 roku wynika, że nowo narodzonym dzieciom najchętniej nadawano imiona Zofia oraz Nikodem. Powrót do tradycji jest zauważalny od dłuższego czasu, ponieważ rodzice często inspirują się swoimi przodkami lub popularnymi postaciami. Mimo zmieniających się mód, w ogólnym zestawieniu historycznym króluje zupełnie inne imię.

Mowa o imieniu Anna, które w Polsce nosi dokładnie 1 068 330 kobiet. Stanowi to aż 5,49 procent całej żeńskiej populacji naszego państwa. Jego historia nad Wisłą sięga 1229 roku, z którego to okresu pochodzą pierwsze zachowane wzmianki w dokumentach. Prostota i dźwięczność sprawiają, że odpowiedniki tego słowa znajdziemy na całym świecie – od Francji i Niemiec, przez Rosję i Włochy, aż po Japonię czy Koreę. W polskiej historii zapisało się ono dzięki wybitnym postaciom, takim jak królowa Anna Jagiellonka oraz córka Zygmunta III Wazy, Anna Maria Wazówna.

Prestiż tego imienia podkreśla fakt, że nosiły je również znane władczynie Anglii, Francji oraz Rosji. Przez stulecia wykształciło się wiele popularnych zdrobnień, takich jak Anka, Anusia czy Ania. Z kolei chętnie używana Hania funkcjonuje obecnie w urzędach jako zupełnie odrębne imię.

Imieniny przypadające na 26 lipca, czyli w dzień św. Anny, są w naszym kraju hucznie świętowane i dla wielu osób stanowią ważniejszą okazję niż urodziny. W kulturze ludowej ukuto nawet specjalne przysłowie: „święta Anna zimne wieczory przygania”. Z językowego punktu widzenia warto również zaznaczyć, że słowo to jest palindromem, co oznacza, że czyta się je identycznie zarówno od lewej, jak i od prawej strony.

