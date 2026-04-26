Nikodem Rozbicki na żywo goli głowę przed publicznością. Dotrzymał obietnicy mimo nieobecności u Łatwoganga

Fenomenalny sukces zbiórki Łatwoganga na rzecz dzieci z nowotworami

Internetowe wyzwanie zainicjowane przez Łatwoganga przerodziło się w spektakularne, historyczne wydarzenie. Wszystko rozpoczęło się od poruszającego utworu "Diss na raka", który Bedoes nagrał wspólnie z chorą dziewczynką. Ten muzyczny manifest zmotywował tysiące internautów i stał się iskrą zapalną dla całej akcji. Wówczas do działania przystąpił Łatwogang, uruchamiając dziewięciodniową transmisję na żywo. Głównym założeniem było wsparcie dzieci walczących z chorobą nowotworową. Młody twórca początkowo zakładał zebranie 500 tysięcy złotych, jednak ostateczny rezultat całkowicie przeszedł jego oczekiwania.

Wpłaty od darczyńców zaczęły napływać w zawrotnym tempie. Już w pierwszych dniach trwania streama licznik przekroczył barierę 5,5 miliona złotych, a pod koniec akcji dynamika wzrostu była imponująca. Widzowie mieli świadomość, że uczestniczą w czymś wyjątkowym. Transmisja Łatwoganga przekształciła się w wielkie show, przyciągając rzesze osobistości ze świata show-biznesu, internetu, sportu i muzyki. Goście tłumnie odwiedzali mieszkanie Piotra Garkowskiego, a ci, którzy nie mogli zjawić się osobiście, łączyli się online. Na wizji dochodziło do niecodziennych sytuacji. W ramach solidarności z pacjentami onkologicznymi wiele znanych twarzy zdecydowało się na radykalną zmianę wizerunku i ogoliło głowy na łyso. Wśród nich znalazły się między innymi Edyta Pazura, Maffashion oraz Kasia Nosowska.

Zobacz także: Edyta Pazura ogoliła głowę na łyso u Łatwoganga! Cezary nie mógł w to uwierzyć, Roxie Węgiel prawiła komplementy

Nikodem Rozbicki goli głowę podczas MasterCard Off Camera w Krakowie

Warto dodać, że w ramach akcji włosy zgolił również Maciej Kurzajewski i to w studiu programu "Halo, tu Polsat". Nikodem Rozbicki natomiast zdecydował się na ten krok na oczach widowni zebranej podczas krakowskiego festiwalu MasterCard Off Camera, tuż przed zaplanowanym wywiadem. Aktor złożył taką deklarację podczas transmisji Łatwoganga, obiecując pozbycie się włosów. W mieszkaniu influencera żartowano, że to właśnie fryzura jest jednym z największych atutów Rozbickiego, który faktycznie mógł pochwalić się gęstą czupryną.

Mimo to nie wahał się ani chwili i postanowił rozstać się z włosami, aby zachęcić widzów do dalszego wspierania zbiórki. Zadania ogolenia aktora podjął się Maks Behr, który następnie przeprowadził z nim rozmowę. Na tym jednym akcie solidarności się nie skończyło. Nikodem Rozbicki chwycił za maszynkę i ogolił głowę Szymonowi Miszczakowi – synowi Edwarda Miszczaka i dyrektorowi festiwalu MasterCard Off Camera, który podzielił się osobistą tragedią, wyznając, że jego mama zmarła w wyniku choroby nowotworowej.

Zobacz więcej zdjęć. Małgorzata Kożuchowska "zginęła" w kartonach u Łatwoganga na finiszu akcji. Zebrano ponad 160 milionów zł!

Nikodem Rozbicki w ogniu pytań!