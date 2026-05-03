Norweska Federacja Piłkarska zaprasza. Niezwykła nagroda dla pracowników na MŚ 2026?

Norweska Federacja Piłkarska nagradza za lojalność

Po zwiększeniu finansowania dla uczestników mistrzostw świata przez FIFA, Norweska Federacja Piłkarska (NFF) postanowiła część tych środków przeznaczyć na wyjątkowy cel. Decyzja ta ma na celu uhonorowanie długoletnich pracowników. Sekretarz generalny NFF, Karl-Petter Loeken, podkreślił, że to solidarne wykorzystanie funduszy jest nagrodą za ciężką i lojalną pracę. Inicjatywa ta wyróżnia NFF na tle innych federacji.

Zaproszenia na inaugurujący mecz grupowy Mistrzostw Świata 2026 otrzymało łącznie 80 osób. Wśród nich jest 40 pracowników z głównej siedziby NFF w Oslo oraz 40 reprezentantów ze związków regionalnych. Ta liczna grupa ma stanowić wyjątkowo silne wsparcie dla reprezentacji Norwegii, budując atmosferę jedności. Podróż do Bostonu jest wyrazem uznania dla ich codziennego zaangażowania.

"Po decyzji FIFA o zwiększeniu finasowania dla każdego uczestnika MŚ zdecydowaliśmy, że część z tych pieniędzy wykorzystamy w solidarny sposób i zaprosimy naszych pracowników na pierwszy mecz. Jest to nagroda za ich ciężką i lojalną pracę" - powiedział sekretarz generalny NFF Karl-Petter Loeken.

Ile kosztuje wyjazd na mecz MŚ 2026 dla pracownika?

Koszt uczestnictwa jednej osoby w tym wyjątkowym wyjeździe został oszacowany na około 30 tysięcy koron norweskich. Przeliczając to na polską walutę, daje to sumę około 12 tysięcy złotych za osobę. Norweska Federacja Piłkarska zdecydowała się pokryć co najmniej połowę tych wydatków. Obejmuje to wszystkie kluczowe elementy: koszty podróży, zakwaterowanie oraz bilety na sam mecz.

Karl-Petter Loeken wyraził przekonanie, że obecność tak licznej i zintegrowanej grupy będzie miała pozytywny wpływ na morale drużyny. Ta forma wsparcia ma również zacieśniać więzi wewnątrz federacji. Stworzenie "wyjątkowo silnej grupy kibiców" jest strategicznym celem NFF, podkreślającym wspólne zaangażowanie. Cała inicjatywa świadczy o dbałości federacji o swoich ludzi.

"W ten sposób będziemy mieli wyjątkowo silną grupę kibiców" - dodał Loeken.

Z kim Norwegia zagra w grupie MŚ 2026?

Reprezentacja Norwegii rozpocznie swój udział w Mistrzostwach Świata 2026 meczem z Irakiem, który odbędzie się 17 czerwca w Bostonie. To właśnie na to spotkanie udadzą się zaproszeni pracownicy NFF, aby wspierać swoją drużynę. Ten dzień będzie kluczowy dla rozpoczęcia turnieju i ustalenia początkowej pozycji w grupie. Starcie z Irakiem zapowiada się jako ważne wydarzenie.

Następnie Norwegowie zmierzą się z Senegalem 23 czerwca, a mecz ten zostanie rozegrany w New Jersey. Ostatni pojedynek w fazie grupowej przypadnie na 26 czerwca, kiedy to reprezentacja Norwegii spotka się z Francją, ponownie w Bostonie. Cały harmonogram fazy grupowej jest intensywny i wymaga pełnej mobilizacji drużyny. Wszystkie mecze odbędą się w kluczowych miastach.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.