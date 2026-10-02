Jest już piosenka przewodnia nowych "Igrzysk śmierci". "Draw You Out" idealnie oddaje klimat filmu

"Draw You Out" to kolejny owoc współpracy Noaha Kahana z nagrodzonym Grammy producentem Aaronem Dessnerem. Piosenka powstała w nowojorskim Long Pond Studio oraz w Gold Pacific Studios i East Iris Studios w Nashville.

Joseph Zada i Esther McGregor o "Byliśmy łgarzami" i nowych "Igrzyskach śmierci" | Wywiad ESKA

"Draw You Out" Noaha Kahana piosenką przewodnią "Wschodu słońca w dniu dożynek"

Utwór został napisany specjalnie z myślą o filmowej adaptacji książki Suzanne Collins i jest zainspirowany opowiadaną w niej historią. Jest dramatyczny, a jednocześnie pełen ciepła, romantycznych nut i nadziei, przez co wprost doskonale oddaje klimat ostatnich aktów "Wschodu słońca w dniu dożynek". Prequel "Igrzysk śmierci", traktujący o losach Haymitcha Abernathy'ego (w tej roli Joseph Zada), to bowiem ciekawy przypadek książki nieskończenie smutnej i tragicznej (lepiej zabierzcie do kina porządny zapas chusteczek), a jednocześnie najbardziej pokrzepiającej z całej serii.

– Muzyka jest nieodłączną częścią świata "Igrzysk śmierci". Miałem możliwość odniesienia się do tego, co reżyser widzi w tych postaciach, w jakim celu Suzanne Collins stworzyła wszystkich bohaterów i dopasować się do całej wizji, co było odpowiedzialnym zadaniem, ale i fajnym wyzwaniem. Nie mogę uwierzyć, że mogę być częścią tego fenomenu – powiedział Noah Kahan w rozmowie z Billboard.

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"Wschód słońca w dniu dożynek" - pełna lista utworów z filmu i data premiery albumu

Film "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" trafi na ekrany kin 20 listopada, a tydzień wcześniej ukaże się wydawnictwo "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (The Album)". Producentem albumu jest nagrodzony Grammy Dave Cobb (Chris Stapleton, Sturgill Simpson). Znalazło się na nim 29 artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne. Oto pełna lista utworów, które usłyszymy w filmie:

"The Raven I" "Ash and Snow" "First in Line" "See It Coming" "The Wheel" "The Raven II" "Dove Song" "Here Then We're Gone" "Wrestle with God" "Ruthless (Arena Mix)" "No Destination" "The Raven III" "Favor" "But You Wanted More" "Black Stars" "Half Alive" "Doing The Best That I Can (Arena Mix)" "The Goose and The Common" "Survive (Arena Mix)" "Same Blood" "May Brings Flowers" "The Old Therebefore" "Can't Let You Go" "Old Money" "Show Me Where The Ending Starts" "Deep in the Meadow" "Draw You Out" – Noah Kahan "Metal Birds" "Alone (Live in Berlin 2022)"

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"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - o fabule

Film w reżyserii uznanego Francisa Lawrence'a opowiada historię szesnastoletniego Haymitcha Abernathy'ego (Joseph Zada) z Dystryktu 12, rozpoczynając ją rankiem w dniu losowania uczestników 50. Głodowych Igrzysk, znanych również jako Drugie Ćwierćwiecze Poskromienia. Są to największe Igrzyska w historii, z dwukrotnie większą liczbą uczestników.

Akcja rozgrywa się w świecie Panem 24 lata przed wydarzeniami z "Igrzysk śmierci". Historia podąża za Haymitchem, który zawiera nieoczekiwany sojusz z inną uczestniczką, Maysilee Donner (Mckenna Grace), a także dołącza do koalicji zdecydowanej przeciwstawić się kontroli Kapitolu sprawowanej pod przywództwem prezydenta Snowa (Ralph Fiennes). W miarę rozwoju rywalizacji Haymitch ryzykuje wszystko, aby obalić Igrzyska od wewnątrz areny – uruchamiając tym samym rebelię, która na zawsze odmieni Panem.