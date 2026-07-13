Grzegorz Markowski na rodzinnych zdjęciach z Mazur. Patrycja Markowska pokazała prywatne kadry

Patrycja Markowska z powodzeniem kontynuuje muzyczne tradycje ojca i regularnie kontaktuje się ze swoimi sympatykami w przestrzeni wirtualnej. Piosenkarka zaprezentowała niedawno ujęcia z letniego wypoczynku na Mazurach, gdzie relaksuje się w towarzystwie najbliższych krewnych. Na udostępnionych obrazkach widnieje również Grzegorz Markowski, który od dłuższego czasu skutecznie unika obecności w mediach. Publikacja natychmiast przyciągnęła uwagę internautów, którzy od momentu zakończenia aktywności zawodowej przez wokalistę zastanawiali się nad jego obecnym funkcjonowaniem na sportowej emeryturze.

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Sonda Tęsknisz za występami Grzegorza Markowskiego na scenie? Tak, to wspaniały muzyk Niekoniecznie, mam innych ulubieńców Tak, ale zdrowie jest najważniejsze!

Gwiazda polskiej estrady wykorzystała swój profil na Instagramie do zaprezentowania serii sielskich kadrów. Na opublikowanych materiałach widać między innymi spokojną taflę jeziora, łódkę, a także wspólne chwile spędzane przy grillu oraz ognisku. Piosenkarka uzupełniła ten wakacyjny album krótką refleksją na temat odpoczynku i spędzania czasu z bliskimi.

Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej!

- napisała Patrycja Markowska pod zdjęciami.

Obok znanej wokalistki na fotografiach pozuje Grzegorz Markowski oraz pozostali uczestnicy rodzinnego wyjazdu. Udostępnione materiały wywołały falę entuzjastycznych reakcji wśród użytkowników mediów społecznościowych. Internauci chętnie komentowali radosną atmosferę widoczną na zdjęciach.

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Aż się do Was uśmiecham! cudowna rodzina Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Wspomnienia są ważne. Dobrze czasem zwolnić Super szczęśliwi! Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców Wspaniała energia Cudowni!!!

Były wokalista grupy Perfect od dłuższego czasu całkowicie dystansuje się od polskiego show-biznesu. Po oficjalnym zakończeniu współpracy z zespołem artysta definitywnie wycofał się ze środowiska muzycznego i zapowiedział brak powrotu do regularnego koncertowania. Sporadycznie robi jedynie drobne wyjątki dla projektów swojej córki. W przestrzeni medialnej wielokrotnie sugerowano, że ostateczna decyzja o emeryturze wynikała w dużej mierze z pogarszającego się stanu zdrowia piosenkarza.

Ostatnie publikacje udowadniają jednak, że muzyk czerpie ogromną radość ze spokojnej codzienności z dala od artystycznego zgiełku. Wypoczynek w gronie najbliższych nad mazurskimi akwenami stanowi obecnie główny punkt jego życiowej aktywności. Dzięki internetowej obecności Patrycji Markowskiej sympatycy legendarnego rockmana otrzymali rzadką szansę na sprawdzenie, jak aktualnie prezentuje się właściciel jednego z najbardziej rozpoznawalnych głosów w historii polskiej muzyki rozrywkowej.

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Perfect - koncert MUZO - Wszystko Ma Swój Czas