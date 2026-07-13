Turniej WTA w Atenach. Zaskakująca porażka Polki z Japonką

Problemy z serwisem zdecydowały o porażce

Było to pierwsze bezpośrednie starcie tych zawodniczek na korcie. Serwis nie był mocną stroną żadnej z nich, co wpłynęło na przebieg meczu. Klasyfikowana na 51. miejscu w rankingu WTA Magda Linette przegrała w sumie sześć gemów przy własnym podaniu.

Jej rywalka, zajmująca 202. pozycję w zestawieniu, straciła własny serwis cztery razy. Dla Mai Hontamy to pierwsze zwycięstwo odniesione w tym roku. Spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4, 7:5 dla Japonki po niespełna dwóch godzinach rywalizacji.

Szansa dla Piter w grze podwójnej

To nie koniec polskich akcentów w Grecji. W grze podwójnej zaprezentuje się Katarzyna Piter, która występuje w parze z Eudice Chong z Hongkongu. Ich poniedziałkowe starcie odbędzie się w ramach 1/8 finału rozgrywek.

Przeciwniczkami polsko-hongkońskiego duetu będą Marija Timofiejewa z Uzbekistanu oraz Rosjanka Jekatierina Jaszyna. Turniej w stolicy Grecji zastąpił w tegorocznym kalendarzu kobiecych rozgrywek zawody Jiangxi Open w chińskim Nanchangu.