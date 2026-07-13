Remigiusz Kapica dołącza do Zaksy. Kto opuszcza Kędzierzyn-Koźle?

Nowy atakujący w szeregach ZAKSY

Kędzierzyński klub ogłosił w poniedziałek, że Remigiusz Kapica został nowym zawodnikiem ZAKSY Kędzierzyn-Koźle przed sezonem 2026/2027. Urodzony w 2000 roku atakujący występował wcześniej w wielu polskich klubach, a w poprzednich rozgrywkach był wyróżniającą się postacią zespołu z Chełma. W rywalizacji o miejsce w pierwszej szóstce zmierzy się z Mateuszem Rećko, który przedłużył swój kontrakt.

Kapica zdobywał doświadczenie, grając m.in. dla Indykpolu AZS Olsztyn, Cuprum Lubin czy Stali Nysa. Dołączenie do utytułowanej drużyny z Kędzierzyna-Koźla to ważny krok w karierze 26-letniego siatkarza. ZAKSA rozpoczęła tym samym proces budowania kadry na nowe wyzwania w ekstraklasie siatkarzy.

„Karierę juniorską rozpoczynał w MOSM Tychy, następnie grał w AZS 2020 Częstochowa i SMS PZPS Spała. Młody atakujący szybko został zauważony przez kluby PlusLigi i w 2019 roku trafił do Indykpolu AZS Olsztyn, następnie Cuprum Lubin, Stali Nysa, w zakończonym niedawno sezonie był jedną z wiodących postaci beniaminka”

Kto pożegnał się z kędzierzyńskim zespołem?

W ostatnich miesiącach ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pożegnała kilku znanych zawodników. Wśród nich znalazł się Kamil Rychlicki, reprezentant Włoch, który przeniósł się do Aluronu CMC Warty Zawiercie. Oprócz niego klub opuścili Mateusz Czunkiewicz, Igor Grobelny, Wojciech Kraj, Konrad Stajer, Jakub Szymański i Karol Urbanowicz.

Obecnie kadra liczy oficjalnie ośmiu siatkarzy. W zespole pozostają m.in. reprezentant Polski Szymon Jakubiszak, amerykański rozgrywający Quinn Isaacson oraz libero Bartosz Fijałek. Klub zapowiada, że sztab trenerski na czele z Andreą Gianim pozostanie bez zmian. W poprzednim sezonie 2025/2026 ZAKSA zajęła ósme miejsce, odpadając w ćwierćfinale z drużyną z Zawiercia.