Śmierć szczeniąt w Sulęcinie. 30-latek zatrzymany przez policję

Martwe zwierzęta znalezione w kontenerze na odzież

10 lipca 2026 roku w Sulęcinie pracownicy zajmujący się czyszczeniem kontenerów z odzieżą natrafili na reklamówkę z martwymi zwierzętami. Wewnątrz pakunku znajdowały się zwłoki czterech szczeniąt, o czym niezwłocznie powiadomiono funkcjonariuszy policji. Na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci pionu kryminalnego wspólnie z lekarzem weterynarii w celu przeprowadzenia oględzin. Wstępne ustalenia wykazały, że każde ze zwierząt posiadało rozległe obrażenia głowy.

Szybkie zatrzymanie podejrzanego mieszkańca powiatu

Policjanci od razu przystąpili do działań mających na celu ustalenie sprawcy tego zdarzenia. Skuteczna praca operacyjna funkcjonariuszy pozwoliła na szybkie dotarcie do świadków oraz wytypowanie osoby odpowiedzialnej. Podejrzany mężczyzna został namierzony i zatrzymany przez sulęcińskich policjantów. Jest to 30-letni mieszkaniec powiatu sulęcińskiego, któremu przedstawiono już oficjalne zarzuty.

Konsekwencje prawne za uśmiercenie psów

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie zwierząt za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 5 lat więzienia. Oprócz kary bezwzględnego pozbawienia wolności sąd może zdecydować o orzeczeniu nawiązki finansowej na cele związane z ochroną zwierząt. Wobec 30-latka może zostać zastosowany również całkowity oraz wieloletni lub dożywotni zakaz posiadania jakichkolwiek zwierząt. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd, przed którym odpowie za zarzucany mu czyn.

Źródło: Policja.pl