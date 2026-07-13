Michał Wiśniewski i Mandaryna znowu razem. Para wystąpi w nowym muzycznym programie Polsatu

Lider zespołu Ich Troje udostępnił w połowie lipca 2026 roku obszerne nagranie w mediach społecznościowych. Piosenkarz zaapelował na Instagramie do swojej obecnej żony Poli o zachowanie klasy w trakcie trwającego procesu rozwodowego. Ku zaskoczeniu wszystkich obserwatorów muzyk zamieścił dodatkowy krótki materiał zarejestrowany we wnętrzu samochodu, w którym ujawnił szokujące informacje o swoim życiu prywatnym.

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I jeszcze jedna najważniejsza rzecz na koniec, jak już wiecie o co chodzi. Jestem z Mandaryną i zdradziłem z nią Polę. Ale, ani w styczniu, ani w marcu, kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuacje i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te 5 lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie my to i tak po prostu zrobimy. O to w życiu chodzi, żeby być szczęśliwym, czego Poli również życzę.

Sonda Która żona najlepiej pasuje do Michała Wiśniewskiego? Magda Famme Mandaryna Ania Świątczak Dominika Tajner Pola Wiśniewska Żadna

Michał Wiśniewski i Mandaryna wracają na ekrany telewizorów

Obecnie cała opinia publiczna wie już o ponownym zejściu się dawnych małżonków, którzy postanowili odbudować swój związek po przeszło dwóch dekadach przerwy. Chociaż wielu sympatyków uważało ich wspólną przeszłość za idyllę, sama wokalistka często opisywała ten czas jako potężną huśtawkę emocjonalną. Ponad dwadzieścia lat temu słynna rodzina wzięła udział w głośnym programie telewizji TVN "Jestem jaki jestem", który przed ekranami śledziły rzesze zafascynowanych telewidzów.

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Odnowienie romantycznej relacji piosenkarza i tancerki wiąże się również z ich wspólnym powrotem przed kamery. Tym razem jednak gwiazdorski duet nie będzie jedynym punktem zainteresowania, ponieważ oboje zaprezentują się w zupełnie innej produkcji. Zakochani wezmą udział w najnowszym telewizyjnym formacie przygotowywanym przez stację Polsat.

Kogo jeszcze oprócz Wiśniewskiego i Mandaryny zobaczymy w nowym programie Polsatu?

Telewizyjne studio ugości aż stu znanych artystów i celebrytów, którzy wystąpią w niezwykle intrygujących duetach. Zdjęcia do tego rozrywkowego przedsięwzięcia trwają przez cały lipiec 2026 roku, a w rolę gospodarzy wcielą się Ida Nowakowska oraz Piotr Kędzierski. Jesienna ramówka Polsatu przyniesie widzom wiele telewizyjnych niespodzianek, a obok lidera Ich Troje i jego partnerki z pewnością pojawi się cała plejada gorących nazwisk.

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Nadchodzące telewizyjne show bazuje na popularnej grze planszowej o identycznej nazwie, łącząc w sobie największe hity muzyczne z potężną dawką emocji. Twórcy zapowiadają, że ta specyficzna hybryda turnieju i widowiska dostarczy odbiorcom niesamowitych, adrenalinowych wrażeń. Główną siłą napędową mają być uczestniczące w zmaganiach największe polskie osobistości ze świata show-biznesu. Rozrywkowe powroty do przeszłości staną się pretekstem do szczerych wyznań o sprawach zawodowych i prywatnych, o których celebryci rzekomo nigdy wcześniej nie dyskutowali z dziennikarzami.

Zasady muzycznej gry w formacie "Hitster. Muzyczna gra przebojów"

Główne zadanie zaproszonych gości polega na poprawnym przyporządkowaniu odtwarzanych piosenek do konkretnego roku bądź węższego okresu historycznego. Każdy odcinek składa się z trzech odrębnych rund, podczas których zmagają się ze sobą dwa celebryckie zespoły. Pary dobierane są na podstawie ich rzeczywistych relacji prywatnych lub zawodowych. Z tego powodu na scenie ujrzymy członków bliskich rodzin, współpracujących ze sobą przyjaciół oraz życiowych partnerów.

W jesiennej nowości stacji wystąpią chociażby Edyta Górniak ze swoim synem Allanem Enso, a także Justyna Steczkowska w duecie z Leonem Myszkowskim. Oczywiście główne skrzypce w zapowiedziach grają wspomniani Michał Wiśniewski i Marta Wiśniewska. Na ekranach zobaczymy również Roksanę Węgiel z Kevinem Mglejem, Krzysztofa Ibisza z Pauliną Sykut-Jeżyną, małżeństwo Agnieszki i Grzegorza Hyżych, muzyków Aliena i Majtisa, Tamarę Arciuch u boku Bartka Kasprzykowskiego oraz wieloletnich przyjaciół Katarzynę Skrzynecką i Piotra Gąsowskiego.

Będą gwiazdy, będą hity, a ja będę nawet nie tylko prowadzić

Taką enigmatyczną zapowiedzią dotyczącą nowej telewizyjnej produkcji podzieliła się niedawno we wspomnianych materiałach prasowych nowa prezenterka Polsatu.

Z doniesień medialnych wynika stanowczo, że absolutnie nikt podczas nagrywania nowych odcinków nie odkłada na później wielkich muzycznych emocji.

Telewizyjnym tłem do rozwiązywanych muzycznych łamigłówek są prawdziwe utwory, autentyczne klipy wideo oraz występy na żywo w wykonaniu czołowych polskich piosenkarzy, którzy zaprezentują się we własnych przebojach i znanych coverach. W każdym wydaniu programu można zdobyć nagrodę o maksymalnej wartości trzydziestu tysięcy złotych. Triumfujący w rywalizacji zespół w całości przeznacza zgromadzone środki na wybraną przez siebie inicjatywę charytatywną.

Jednocześnie w medialnej przestrzeni pojawiła się błyskawiczna reakcja strony prawnej obecnej żony wokalisty Ich Troje. Reprezentująca interesy kobiety pani mecenas wyraźnie zakomunikowała opinii publicznej, że rzekoma suma rzędu trzydziestu trzech tysięcy złotych, o której głośno informował sam artysta, jest całkowicie niezgodna z prawdą.

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