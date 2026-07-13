Wieczysta Kraków wypożycza bramkarza. Kto wzmocni debiutanta?

Doświadczenie chorwackiego golkipera

24-letni Nikola Cavlina spędzi zbliżające się miesiące w Polsce. W jego nowym kontrakcie zawarto oficjalną możliwość transferu definitywnego z Dinama Zagrzeb. W ubiegłym sezonie golkiper przebywał na wypożyczeniu we włoskim zespole Como 1907. Był to klub występujący na poziomie Serie A, jednak Chorwat nie zdołał tam zagrać w żadnym oficjalnym spotkaniu.

Mierzący 192 centymetry wzrostu bramkarz zbierał wcześniej doświadczenie przede wszystkim na bałkańskich boiskach. W przeszłości był piłkarzem takich drużyn jak Lokomotiva Zagrzeb oraz NK Osijek. Nowy gracz krakowskiego klubu zgromadził w swoim sportowym dorobku trzynaście oficjalnych występów w narodowych barwach. Reprezentował on swój kraj w młodzieżowej kadrze Chorwacji.

Kiedy zobaczymy nowe nabytki?

Nikola Cavlina to już szósty piłkarz pozyskany przez krakowską drużynę tego lata. Działacze bardzo aktywnie przebudowują kadrę przed startem nowych rozgrywek. Wcześniej sfinalizowano transfer norweskiego pomocnika Tobiasa Christensena z ekipy Rapidu Bukareszt. Do drużyny dołączyli także Ben Lederman z Maccabi Tel Awiw, stoper Duje Dujmovic ze Zrinjskiego Mostar, obrońca Matus Vojtko z Lechii Gdańsk oraz skrzydłowy Christopher Lungoyi z Gaziantep FK.

Wszyscy pozyskani zawodnicy intensywnie trenują, aby zgrać się z zespołem przed startem sezonu. Pierwszy sprawdzian ligowy czeka krakowski zespół pod koniec miesiąca. Wieczysta na inaugurację rozgrywek ekstraklasy zmierzy się 24 lipca na wyjeździe z Radomiakiem. Spotkanie to zostanie rozegrane na obiekcie w Radomiu.