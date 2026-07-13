Pogrzeb Karola Stopy na warszawskich Powązkach. Bliscy komentatora mają prośbę

Odejście legendy Eurosportu. Karol Stopa spędził z mikrofonem dekady

Smutna wiadomość o odejściu wybitnego znawcy tenisa obiegła media w czwartek, 9 lipca. Tragiczne wieści przekazał publicznie Lech Sidor, który od lat współpracował i przyjaźnił się ze zmarłym. Karol Stopa doskonale rozumiał specyfikę dyscypliny, ponieważ w przeszłości sam z sukcesami rywalizował na kortach. Reprezentował barwy klubu SKS Warszawianka, a dodatkowo odpowiadał za organizację turnieju Grand Prix Warszawy Amatorów, triumfując w jego inauguracyjnej odsłonie. Kibice z zapartym tchem śledzili jego niezwykle rzetelne i bezkompromisowe relacje z najważniejszych meczów. Ze stacją Eurosport był związany nieprzerwanie od 1998 roku.

Pogrzeb Grzegorza Miętusa. Tłumy pożegnały 33-letniego skoczka. Rodzina zdecydowała się na tradycyjną trumnę

Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki. Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!

Wzruszające pożegnanie w sieci. Lech Sidor wspomina przyjaciela

Takimi słowami pożegnał go publicznie Lech Sidor. Przekazał on też szczegóły planowanego pochówku.

Uroczystości żałobne na Powązkach. Rodzina Karola Stopy ma nietypową prośbę

Dokładny czas oraz lokalizacja ceremonii pogrzebowej zostały już oficjalnie potwierdzone. Wybitny sprawozdawca sportowy zostanie pochowany na terenie warszawskich Starych Powązek. Uroczystości żałobne wystartują w czwartek, 16 lipca, punktualnie o godzinie 14:00 w kościele św. Karola Boromeusza, a bezpośrednio po mszy kondukt uda się do grobowca rodzinnego. Na miejscu na uczestników będzie czekała dedykowana księga kondolencyjna ułatwiająca złożenie hołdu cenionemu dziennikarzowi. Dodatkowo najbliżsi zmarłego poprosili, aby zamiast kupować tradycyjne wiązanki, przekazać datki na rzecz fundacji „Stare Powązki”.

Ostatnie pożegnanie Grzegorza Miętusa. Zdjęcia z cmentarza w Dzianiszu

Wzruszający pogrzeb Jacka Magiery. Tłumy żałobników