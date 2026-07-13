Chcesz mieć pośladki jak Doda? Wystarczą te dwa ćwiczenia! Trenerka gwiazdy ujawniła sekret

Doda należy do grona najbardziej wysportowanych gwiazd polskiego show-biznesu. Artystka swego czasu stanęła nawet przed dylematem, którą ze ścieżek zawodowych wybrać - muzyczną czy sportową. Ojciec piosenkarki, utytułowany sztangista, wielokrotny medalista mistrzostw świata i Europy, nakłaniał ją do obrania tej drugiej. Rabczewska od najmłodszych lat przygotowywana była bowiem przez niego do bicia rekordów w lekkoatletyce. Ostatecznie Doda postawiła na karierę estradową, jednak nigdy nie porzuciła miłości do sportu.

Doda uruchomiła własny obóz

Po latach spełniła jedno ze swoich większych marzeń i zorganizowała własny camp fitness - DODA Mega Camp. W wydarzeniu bierze udział 60 uczestniczek, posiadających zaplecze treningowe. Dzień przed oficjalnym startem piosenkarka zaprosiła media do hotelu Heron w Gródku nad Dunajcem, by pokazać, co przygotowała. Pod okiem trenerki, Renaty Nowak, zaprezentowała dwa najlepsze ćwiczenia na zgrabne pośladki. Jak zapewniła, to one dają najlepsze efekty, a zdrowe pośladki = zdrowy kręgosłup.

Doda została okradziona. Bliska osoba zabrała jej setki tysięcy złotych

Tak ćwiczy Doda! Najlepsze ćwiczenia na pośladki

Doda musi dbać o kręgosłup. W 2006 roku przeszła poważną operację, a ta zainspirowała ją do stworzenia hitu "Szansa". Podczas Doda Mega Camp piosenkarka stawia na ćwiczenia z ciężarem. Robiąc tzw. "room tour", zaprezentowała dwa najlepsze - zdaniem jej i jej trenerki Renaty Nowak - ćwiczenia na zgrabne pośladki. Chodzi o odwodzenie nóg na maszynie i hip thrust.

Co ci zastąpi 100 kg? Jak można wyćwiczyć pośladek inaczej, niż robiąc te ćwiczenia? Wystarczy zrobić 15 minut dziennie i naprawdę - od razu się podnosi - zachwalała swój plan treningowy Doda.

Patrząc na formę, jaką Doda może pochwalić się w wieku 42 lat, można śmiało stwierdzić, że wie, co mówi.