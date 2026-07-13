Zatrzymanie pod Hajnówką. Obywatel Ukrainy pomagał nielegalnym migrantom

Interwencja policji w miejscowości Chytra

W weekend do dyżurnego hajnowskiej policji wpłynęła informacja o grupie mężczyzn, którzy w rejonie miejscowości Chytra przebiegli przez drogę. Z treści zgłoszenia wynikało, że mogą być to osoby, które w sposób nielegalny przekroczyły granicę państwową. Na miejsce natychmiast pojechali funkcjonariusze z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Zgłaszający wskazał mundurowym kierunek, w którym oddaliła się grupa, i opisał podejrzany pojazd. Świadek w ciągu ostatnich kilku minut wielokrotnie widział Volkswagena na mazowieckich numerach rejestracyjnych, którego kierowca jechał powoli i sprawiał wrażenie, jakby czegoś szukał.

Zatrzymanie 29-letniego kierowcy Volkswagena

W trakcie rozmowy z funkcjonariuszami zgłaszający ponownie zauważył opisywane auto, co pozwoliło policjantom na natychmiastowe zatrzymanie go do kontroli. Za kierownicą siedział 29-letni obywatel Ukrainy, który nie potrafił precyzyjnie wskazać celu swojej podróży. Mundurowi ustalili, że mężczyzna przyjechał w ten rejon po osoby, które nielegalnie przekroczyły granicę. Po chwili na miejscu pojawili się również strażnicy graniczni. Wspólne działania służb doprowadziły do odnalezienia w pobliskim rowie 5 osób, które nielegalnie przedostały się z Białorusi do Polski.

Zarzuty za pomoc w nielegalnym przekraczaniu granicy

Wśród ujętych w rowie osób znajdowało się 4 obywateli Afganistanu oraz jeden obywatel Pakistanu. Cudzoziemcy zostali przejęci przez funkcjonariuszy Straży Granicznej do dalszych czynności. Zatrzymany przez policjantów 29-letni obywatel Ukrainy również trafił w ręce strażników granicznych. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy państwowej zatrzymanemu mężczyźnie grozi teraz kara do 8 lat pozbawienia wolności. Cała interwencja rozpoczęła się od czujności zgłaszającego, który zwrócił uwagę na nietypowe zachowanie kierowcy Volkswagena.

Źródło: Policja.pl