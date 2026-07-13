Michał Wiśniewski z córką Fabienne wyruszyli w trasę. Ich podróż przerwała paskudna awaria

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Wiadomość o ponownym związku Michała Wiśniewskiego z Mandaryną zdominowała doniesienia w świecie show-biznesu. Fani zastanawiali się, jak na odnowienie relacji po ponad dwóch dekadach zareagują ich dzieci, Fabienne oraz Xavier.
Xavier Wiśniewski o powrocie rodziców do siebie
Najstarszy syn pary, 24-letni Xavier Wiśniewski, postanowił odnieść się do zaskakujących doniesień w rozmowie z serwisem Eska.pl. Młody wokalista przyznał, że informacja była dla niego początkowo niespodziewana, ale zauważa pozytywny wpływ nowej relacji na samopoczucie swoich rodziców i wspiera ich decyzję.
Był to dla nas szok, ale super widzieć ich szczęśliwych, a tak jest, gdy są przy sobie. Trzymam za nich mocno kciuki, na pewno na razie roznieśli internet
- powiedział Xavier w rozmowie z serwisem Eska.pl.
Fabienne towarzyszy ojcu w charytatywnej wyprawie
Również córka muzyków wydaje się zadowolona z obrotu spraw. Fabienne Wiśniewska postanowiła wziąć udział w "Wielkiej wyprawie maluchów", wyruszając z Michałem Wiśniewskim w charytatywną podróż z Rzeszowa do Muszyny. Zarówno Mandaryna, jak i lider Ich Troje udostępnili w swoich mediach społecznościowych nagrania z trasy liczącej niemal 400 kilometrów. Na profilu wokalisty pojawiły się jednak dodatkowe materiały, dokumentujące nieoczekiwane kłopoty, z jakimi musieli zmierzyć się ojciec z córką podczas jazdy.
Fabienne była u Fabiana, który jest po wypadku. Zbieramy kasę, potrzebna jest cała masa pieniędzy. Bardzo gorąco zachęcamy was do wpłacania
- opowiedział Wiśniewski na nagraniu z trasy i dodał roześmiany:
Awaria podczas podróży Michała Wiśniewskiego
Słuchajcie, to jest powrót do źródeł!
Kolejne nagranie opublikowane przez piosenkarza ujawniło, że ich wyprawa została na moment wstrzymana z powodu usterki.
Zleciała nam pompka, więc zeszło nam paliwo! Wylądowaliśmy w pokrzywach
- pokazał wszystko Michał.
Sytuację udało się szybko opanować. Michał Wiśniewski przy wsparciu ekipy technicznej podróżującej w drugim pojeździe naprawił usterkę i wraz z córką bezpiecznie kontynuował podróż.
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