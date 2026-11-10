To trzeci najbogatszy muzyk na świecie! Znalazł się tuż za Jayem-Z i Taylor Swift

Samodzielne utrzymanie się oraz zbudowanie majątku wyłącznie z działalności muzycznej jest zadaniem niezwykle trudnym dla osób wkraczających do branży. Problem ten od pewnego czasu głośno komentuje Gene Simmons z zespołu Kiss, według którego serwisy streamingowe oraz internetowe piractwo całkowicie pozbawiły debiutujących wykonawców szans na godziwe zarobki.

Równocześnie na rynku funkcjonują artyści, którym kariera sceniczna przyniosła gigantyczne pieniądze. Nieliczni twórcy zdołali nawet przekroczyć próg miliarda dolarów, a teraz do tego ekskluzywnego grona dołączył były członek grupy The Beatles.

Paul McCartney wskazał swój ulubiony utwór The Beatles. Wybór dla wielu będzie zaskoczeniem!

Majątek Paula McCartneya. Legendarny muzyk The Beatles został miliarderem

W poniedziałek 9 listopada prestiżowy magazyn „Forbes” ogłosił, że tym razem padło na Paula McCartneya, którego majątek netto przekroczył pułap 1,4 miliarda dolarów. Na tak potężną fortunę składają się zyski z koncertowania, kwestie związane z rozwiązaniami prawnymi oraz bogata kolekcja dzieł sztuki. Główne źródło dochodu stanowi jednak firma wydawnicza MPL Communications. Za jej pośrednictwem brytyjski gwiazdor zarządza nie tylko swoimi utworami, ale również katalogami innych wykonawców, w tym dorobkiem Buddy’ego Holly’ego oraz popularnymi standardami świątecznymi. Budżet muzyka zasilają ponadto wpływy z holdingu Apple Corps, co gwarantuje mu dokładnie 25 procent udziałów we wszystkich zyskach generowanych przez markę The Beatles.

Najbogatsi muzycy na świecie. Paul McCartney wyprzedził Bruce'a Springsteena

Wyliczenia opublikowane przez magazyn „Forbes” dają byłemu członkowi The Beatles trzecie miejsce w światowym rankingu najzamożniejszych muzyków. Pierwszą pozycję wśród miliarderów niezmiennie utrzymuje raper Jay-Z, a na drugim stopniu podium znajduje się wokalistka Taylor Swift. Awans Paula McCartneya w tym zestawieniu sprawił, że z trzeciej lokaty spadł dotychczasowy jej posiadacz, czyli Bruce Springsteen.