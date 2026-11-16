Laura Tarkota i Kasper Nowakowski z "Hotelu Paradise" biorą ślub. Zdradzili zaskakującą datę

Laura Tarkota i Kasper Nowakowski z "Hotelu Paradise 5". Historia ich związku

Zarówno Laura, jak i Kasper wystąpili w piątej edycji programu "Hotel Paradise". Chłopak pojawił się w obsadzie już pierwszego dnia i błyskawicznie zdobył ogromną sympatię uczestniczek. Choć na początku jego uwagę przykuła Karolina, to jednak Wiktoria wywołała u niego znacznie głębsze emocje. Gdy w progu willi stanęła Laura, natychmiast mu się spodobała, lecz Kasper tkwił wówczas w zawiłej relacji uczuciowej, z której nie potrafił się szybko wyplątać. Równolegle Laura budowała harmonijną i pełną wzajemnego zrozumienia więź z Grzesiem. Prawdziwe uczucie połączyło ją z Kasprem dopiero po zakończeniu zdjęć, o czym kobieta opowiedziała ze szczegółami w rozmowie z VOX FM. Uczestniczka podkreśliła, że świetnie im się rozmawiało i wyraźnie między nimi zaiskrzyło, co skłoniło ich do podjęcia próby stworzenia związku po powrocie do domu.

Hotel Paradise 13 - odcinek 45

Kasper Nowakowski oświadczył się Laurze Tarkocie. Kulisy zaręczyn w Wenecji

Fani śledzący od lat losy uczestników programu przeżyli ogromne emocje, gdy w 2025 roku Kasper Nowakowski poprosił Laurę Tarkotę o rękę. Narzeczona wyznała w wywiadzie dla VOX FM, że cała sytuacja była dla niej całkowitym zaskoczeniem.

„Byłam tak samo zaskoczona jak widzowie! Nigdy nie należałam do dziewczyn, które naciskają na pierścionek czy ciągle o tym wspominają. Mam luźne podejście do takich spraw, ale to, co zrobił Kasper, było niesamowite. Niczego się nie spodziewałam! Miesiąc po naszym wyjeździe do Wenecji Kasper miał zaplanowaną operację, więc śmiałam się potem, że uklęknął przede mną z obawy, że coś mu się stanie na stole operacyjnym! Nawet nie mieliśmy w tamte wakacje zaplanowanego urlopu, bo byliśmy świeżo po przeprowadzce do naszego mieszkania. Nagle Kasper postawił mnie przed faktem: powiedział, żebym kupiła ładną sukienkę, bo lecimy na city break do Wenecji. Kupiłam jedną w Zarze, polecieliśmy... a to, co stało się na miejscu, wprawiło mnie w totalny szok. Do dzisiaj kręci mi się łezka w oku, gdy o tym pomyślę!” – powiedziała Laura Tarkota w rozmowie z VOX FM.

W 2026 roku zakochani podzielili się informacją, że ich ceremonia zaślubin odbędzie się w kolejnym roku. Laura wyjaśniła dziennikarzom VOX FM kulisy wyboru terminu, który ostatecznie przypadł na piątek, 13 sierpnia 2027 roku.

„U nas wszystko musi być po swojemu i trochę na przekór. Bierzemy ślub w piątek, 13-go. To jedyny piątek 13-go w 2027 roku. Czy to planowaliśmy? Absolutnie nie, czysty spontan! Poszliśmy z ciekawości zapytać o wolne terminy w jednej z sal na Śląsku i okazało się, że mają tylko jeden jedyny wolny termin - właśnie w piątek, 13-go! Zadzwoniłam do menedżerki i na miejscu podjęliśmy decyzję, że się pobieramy. Nie robimy wielkiego wesela z pompą. Będzie to piękna ceremonia zaślubin w plenerze, w ogrodzie, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.” – wyznała w wywiadzie dla VOX FM Laura Tarkota.

Była uczestniczka telewizyjnego show otwarcie przyznaje, że tworzy z Kasprem bardzo partnerską relację. Zakochani wspólnie podejmują wszystkie decyzje i po prostu przedyskutowują każdy kolejny krok.

„Bardzo zależy nam jednak na własnych przemowach ślubnych - chcemy prosto z serca powiedzieć sobie, co czujemy w tak ważnym momencie. No i zależy mi, żeby ceremonia w ogrodzie była przepiękna -” – mówiła Laura w rozmowie z VOX FM.

Przyszła panna młoda zdążyła już nawet zaplanować dokładny wybór kwiatów, które pojawią się na ceremonii.

„Ma być po naszemu, cudownie i tak, żeby wszyscy bliscy płakali” – podsumowała w VOX FM Laura Tarkota.