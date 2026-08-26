Golec uOrkiestra ocenili duet Justyny Steczkowskiej i Skolima. Wspomnieli o średniowieczu!

Golec uOrkiestra: Jak powstawał zespół braci?

Zespół Golec uOrkiestra, stworzony w 1998 roku przez braci Łukasza i Pawła Golców, to obecnie jedna z najbardziej rozpoznawalnych formacji na polskiej scenie. Artyści wywodzący się z Milówki w Beskidzie Żywieckim zyskali ogromną popularność dzięki niecodziennemu zestawieniu góralskiego folkloru z elementami muzyki pop, rock i jazzu. Ich brzmienie opiera się na bardzo różnorodnym instrumentarium, w którym obok tradycyjnych instrumentów dętych pojawiają się także ludowe skrzypce, heligonki oraz liry korbowe.

Przełomowym momentem dla grupy okazało się wydanie pierwszej płyty w 1999 roku, a rok później ukazał się krążek z ogromnymi przebojami, takimi jak „Ściernisco” czy „Słodycze”. Te piosenki zyskały miano ponadczasowych hitów, a twórcy zdobyli szereg prestiżowych wyróżnień, w tym nagrody Fryderyka oraz statuetki na festiwalu opolskim. Rolę wokalistki w zespole pełni Edyta Golec, prywatnie żona Łukasza. Oprócz działalności artystycznej, muzycy od wielu lat angażują się w prowadzenie Fundacji Braci Golec, która pomaga w edukacji muzycznej beskidzkiej młodzieży.

Golec uOrkiestra komentują piosenkę Justyny Steczkowskiej i Skolima

Wspólny projekt Justyny Steczkowskiej i Skolima, którzy nagrali piosenkę „Mamacita”, od samego początku wywoływał sporo emocji i dyskusji. W sieci pojawiło się wiele głosów powątpiewających w celowość takiego duetu, zważywszy na fakt, że artyści reprezentują zupełnie odmienne gatunki muzyczne. Mimo tych wątpliwości udało im się wydać utwór, który można usłyszeć w wielu stacjach radiowych i klubach. Dziennikarze „Super Expressu” poprosili braci z formacji Golec uOrkiestra o opinię na temat tej zaskakującej współpracy.

Braca Golec oceniają współprace Skolima i Justyny Steczkowskiej

- Każdy śpiewa po swojemu, każdy robi po swojemu. Jak ktoś ma taki pomysł, to muzyka nie ma granic. Czemu nie? [...] Każdy ma swoich odbiorców. Muzyka też nie ma granic. Jeden kocha barok i mówi, że tylko ta jest muzyka świetna, a na przykład reszta be. [...] eden mówi jazz, inny funk, hip hop to jest, jak to się mówi świat jest otwarty [...] Justynka dlateczego nie, skoro był taki pomysł, to proszę bardzo - skomentowali dla "Super Expressu" bracia.

Bracia podkreślili, że w ich ocenie muzyczny świat oferuje ogromną różnorodność, dlatego każdy słuchacz może w nim odkryć coś, co wpadnie mu w ucho.