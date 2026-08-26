US Open. Porażka Maksa Kaśnikowskiego w eliminacjach

Trzysetowy bój i porażka Polaka

Maks Kaśnikowski nie zdołał pokonać pierwszej przeszkody na drodze do turnieju głównego US Open. W spotkaniu kwalifikacyjnym musiał uznać wyższość Norwega Nicolaia Budkova Kjaera. Mecz zakończył się wynikiem 6:7 (2-7), 6:4, 4:6 na korzyść rywala, co oznacza koniec marzeń Polaka o awansie na nowojorskich kortach.

Turniej kwalifikacyjny wymaga od zawodników odniesienia trzech zwycięstw, by znaleźć się w głównej drabince. Wcześniej przez pierwszą rundę przebrnęły Linda Klimovicova i Martyna Kubka, dając nadzieję na kolejne awanse. Niestety, swój udział w eliminacjach zakończyła również Katarzyna Kawa.

Kto zagra w turnieju głównym?

Rywalizacja w głównej drabince gry pojedynczej wielkoszlemowego turnieju rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. Na kortach w Nowym Jorku zobaczymy silną reprezentację Polski. Pewne miejsce w turnieju głównym bez konieczności gry w eliminacjach mają Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magda Linette i Magdalena Fręch w rywalizacji kobiet.

Wśród mężczyzn polskie barwy będą reprezentować najlepsi krajowi gracze. Z prawem gry bez konieczności przedzierania się przez kwalifikacje wystąpią Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak, co gwarantuje kibicom emocje na najwyższym poziomie już od pierwszych dni zmagań w turnieju głównym.