Skolim i Justyna Steczkowska rozbili bank nowym hitem. Fani przecierają oczy ze zdumienia

Skolim i Justyna Steczkowska w niespodziewanym duecie. Teledysk podbija sieć

Zestawienie tych dwóch nazwisk to absolutne zaskoczenie dla branży rozrywkowej. Skolim oraz Justyna Steczkowska zdecydowali się połączyć siły, integrując dwa skrajnie odmienne środowiska muzyczne. Wypuszczony na rynek utwór natychmiast przykuł uwagę słuchaczy, wywołując ogromne poruszenie w internecie. Od momentu oficjalnej premiery ten niecodzienny projekt jest nieustannie szeroko komentowany na portalach branżowych oraz w dyskusjach fanów.

Wspólny utwór Skolima i Steczkowskiej bije rekordy. Piosenkarz zachwycony współpracą

Najnowszy singiel od samego początku notuje fenomenalne wyniki. Teledysk w ekspresowym tempie generuje kolejne miliony odsłon, a statystyki nieustannie pną się w górę. Internauci w licznych komentarzach zaznaczają, że tak błyskawiczny przyrost wyświetleń rzadko zdarza się nawet w przypadku największych gwiazd polskiej estrady.

Odbiorcy z entuzjazmem oceniają dynamiczne tempo piosenki oraz samą koncepcję stworzenia tak nieoczywistego duetu. Część słuchaczy docenia nowoczesny sznyt wniesiony przez Skolima, podczas gdy inni skupiają się na unikalnym głosie Justyny Steczkowskiej, który gwarantuje utworowi niepowtarzalny nastrój.

Sam Skolim podzielił się swoimi wrażeniami z nagrań podczas konferencji zapowiadającej Polsat Hit Festiwal 2026. W wywiadzie udzielonym serwisowi Pomponik wokalista wprost przyznał, że kooperacja z gwiazdą okazała się niezwykle owocna. Muzyk nie szczędził pochwał pod adresem artystki, doceniając jej ogromny profesjonalizm, wrodzoną klasę oraz niesamowitą atmosferę panującą na planie zdjęciowym.

Piosenkarz podkreślił przy tym, że realizacja wspólnego nagrania dała mu szansę na przełamanie własnych muzycznych barier i zaprezentowanie się w zupełnie nowej odsłonie. Według jego relacji, praca z Justyną Steczkowską uświadomiła mu brak jakichkolwiek ograniczeń w twórczości, a zderzenie odmiennych konwencji wokalnych zaowocowało fascynującym finałem.

Bardzo dobrze [przyp.red. się współpracowało]. Cudowna osoba. Kobieta niezwykłej klasy, wielka artystka, bardzo sympatyczna, merytoryczna, a jednocześnie, jak z nią porozmawiałem na kawie, bardzo ciepła też - powiedział Skolim w rozmowie z portalem pomponik.pl.