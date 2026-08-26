Martyna Kubka walczy o US Open. Zobacz wynik polskiej debiutantki

Martyna Kubka wygrywa na inaugurację eliminacji

Martyna Kubka z powodzeniem rozpoczęła zmagania w kwalifikacjach do nowojorskiego turnieju. Dwudziestopięcioletnia tenisistka zmierzyła się na korcie z zaledwie szesnastoletnią Amerykanką Anniką Penickovą. Zawodniczka gospodarzy otrzymała od organizatorów specjalną dziką kartę, co umożliwiło jej udział w rywalizacji. Polka przegrała pierwszą partię po tie-breaku, ale ostatecznie wygrała całe spotkanie 6:7 (5-7), 6:4, 6:2. Obecnie plasuje się na sto osiemdziesiątej drugiej pozycji w rankingu, podczas gdy jej rywalka zajmuje pięćset sześćdziesiąte dziewiąte miejsce.

Kwalifikacje do amerykańskiego turnieju wielkoszlemowego wymagają od zawodników wygrania trzech meczów. Awans do drugiej rundy oznacza, że polska reprezentantka potrzebuje jeszcze dwóch zwycięstw, aby wejść do głównej drabinki. Dla dwudziestopięciolatki to udany debiut na tym szczeblu turniejowej rywalizacji. W poniedziałek awans do dalszej fazy gier uzyskała również Linda Klimovicova. Z turniejem pożegnała się już natomiast inna Polka, Katarzyna Kawa.

Kto zagra w nowojorskim turnieju głównym?

Na kortach Flushing Meadows trwają również zmagania innych reprezentantów naszego kraju. Czwartym Polakiem biorącym udział w eliminacjach jest Maks Kaśnikowski. Tenisista ten mierzy się obecnie w bezpośrednim pojedynku z norweskim graczem, Nicolaiem Budkovem Kjaerem. Wynik tego starcia zadecyduje o jego dalszych losach w amerykańskim turnieju. Polscy kibice bacznie śledzą poczynania wszystkich kwalifikantów z nadzieją na powiększenie naszej kadry.

Rywalizacja w głównej drabince nowojorskiej imprezy rozpocznie się już w najbliższą niedzielę. Pewne miejsce w turnieju bez konieczności przechodzenia eliminacji zagwarantowało sobie wcześniej kilkoro polskich tenisistów. Wśród kobiet na kortach zobaczymy Igę Świątek, Maję Chwalińską, Magdę Linette oraz Magdalenę Fręch. Męski tenis na najwyższym poziomie będą reprezentować natomiast Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.