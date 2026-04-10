Finał afery w "The Voice Kids". Poszło o social media, szefowa KRRiT nie ukrywa satysfakcji

Aktualnie trwa już dziewiąta edycja "The Voice Kids" - dziecięcego odpowiednika uwielbianego programu muzycznego. Polska wersja talent show dla młodych wokalistów rozpoczęła kariery Aniki Dąbrowskiej, Marcina Maciejczaka, Kuby Szmajkowskiego, a także gwiazd Eurowizji Junior - Roxie Węgiel, Viki Gabor czy Sary James. Laureat obecnego sezonu będzie nas zresztą reprezentować w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2026. Trwająca edycja przyniosła jednak spore kontrowersje wokół tematu mediów społecznościowych. Po reakcji posłów i KRRIT telewizja podjęła ważną decyzję.

Afera w "The Voice Kids". Poselska interwencja w sprawie social mediów

W jednym z odcinków popularnego programu 13-letnia uczestniczka opowiedziała widzom o tym, jak jej filmiki spotykają się w sieci z bardzo dużym zainteresowaniem, gromadząc tysiące wyświetleń. Produkcja "The Voice Kids" pokazała też instagramowy profil chłopca w wieku 11 lat. Sytuacja spowodowała falę krytyki, w tym ze strony polityków. Głos zabrała między innymi posłanka koalicji rządowej Monika Rosa, która jest szefową sejmowej komisji ds. dzieci i młodzieży. Jak uznała, pokazywanie w telewizji profili dzieci w social mediach, które oficjalnie są dla nich dostępne od 13. roku życia, nie sprzyja misji telewizji publicznej. TVP broniło się, argumentując, że nie należy udawać, że dzieci nie są obecne w Internecie, a ich profilami zarządzają rodzice.

Media społecznościowe znikną z programu

Sprawa trafiła do wglądu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która wywarła nacisk na stacji emitującej "The Voice Kids". Jak przekazała obecna przewodnicząca KRRIT, dr Agnieszka Glapiak, TVP zrezygnuje ze wspominania o mediach społecznościowych w kontekście dziecięcych uczestników show. Warto dodać, że aktualnie w wielu krajach trwa debata nad całkowitym zakazem używania social mediów przez osoby nieletnie, a w kilku takie rozwiązanie już wprowadzono. Ostatnio do tego grona dołączyła Grecja, gdzie dzieci nie będą mogły korzystać z tych platform cyfrowych od początku w 2027 roku.

Szefowa KRRiT komentuje sprawę. "Właściwy finał"

Dr Agnieszka Glapiak w ostatnim czasie złożyła również zawiadomienie do prokuratury w sprawie działania mediów publicznych w stanie likwidacji, jak również - nałożyła kary finansowe na federacje organizujące walki Fame MMA. Jak argumentowała, chodziło o brak zabezpieczeń w kwestii dostępu dzieci do wulgarnych, przemocowych treści. Do sprawy "The Voice Kids" szefowa KRRiT odniosła się w komunikacie cytowanym przez "Wirtualne Media".

"Przyjmuję wyjaśnienia Telewizji Polskiej w likwidacji i z satysfakcją odnotowuję, że sprawa promowania mediów społecznościowych wśród najmłodszych widzów znalazła właściwy finał. Dzieci muszą być skutecznie chronione przed zagrożeniami związanymi z mediami społecznościowymi: od uzależnienia od telefonu, przez presję popularności, po utratę poczucia granicy między światem realnym a wirtualnym" - przekazała.

