Eurowizja Junior: Niemcy na stałe rezygnują z konkursu. Przyczyną nie tylko koszty

W 2025 roku Francja po raz czwarty w ciągu sześciu lat wygrała Eurowizję Junior. Dziecięcy odpowiednich największego widowiska muzycznego świata odbył się w Gruzji, jednak nie wiadomo póki co, gdzie trafi w tym roku. Pewne jest to, że nie wybiera się tam ekipa z Niemiec, która dołączyła do grona państw na stałe rezygnujących z występów.

Eurowizja Junior bez Niemiec. Kraj wycofuje się na stałe

Stacja dziecięca KiKA potwierdziła, że na stałe zakończyła swój udział w dziecięcej Eurowizji i nie wyśle swojego przedstawiciela na ten konkurs w najbliższej przeszłości. Niemcy wzięły udział w imprezie czterokrotnie od debiutu w 2020 roku, opuszczając edycje zorganizowane w Armenii i Gruzji z powodu zaleceń niemieckich władz, by unikać podróży na Kaukaz. Najlepszym osiągnięciem niemieckich młodych talentów było dziewiąte miejsce w tabeli.

Jak tłumaczy telewizja za Odrą, decyzja jest efektem wielomiesięcznych konsultacji w jej władzach. KiKA dziękuje młodym wokalistom oraz rozmaitym partnerom za współpracę, bez wchodzenia w dalsze szczegóły. Poświęcony Eurowizji niemiecki portal ESC Kompakt przypomina, że istotne mogą być wysokie koszty udziału a także fakt, że od 2025 roku za udział Niemiec w "dorosłej" Eurowizji nie odpowiada już bezpośrednio największa publiczna stacja ARD. Lokalny nadawca SWR, który przejął organizację niemieckich występów, nie angażuje się zbytnio w projekty dziecięce.

Kwestie moralne w tle konkursu. Czy Eurowizja Junior przetrwa zakaz mediów społecznościowych dla dzieci?

Programy telewizyjne dla dzieci od lat budzą również wątpliwości moralne, jeśli chodzi o udział bardzo młodych osób w rozrywkowym show. Aktualnie w Eurowizji Junior obowiązują regulacje bezpieczeństwa zainicjowane przez BBC. Brytyjska telewizja publiczna wystartowała w konkursie w 2022 roku i po dwóch występach sama wycofała się z zabawy... Portal ESC Kompakt zauważa, że cała czwórka reprezentantów Niemiec wystąpiła na Eurowizji Junior wyłącznie pod swoim imieniem - jako Susan, Pauline, Fia i Bjarne, ponieważ krajowe prawo nie zezwala na występowanie dzieci w rozrywkowych formatach pod pełnymi danymi. Rodzi to spekulacje, czy rezygnacja może wynikać też z coraz surowszego podejścia do kwestii dzieci w show biznesie, jak i w Internecie. Szereg państw, w tym Polska, rozważa zakazanie młodym osobom dostępu do mediów społecznościowych, które są siłą napędową Eurowizji Junior, czym co roku chwali się Europejska Unia Nadawców - organizator show. Ostatnio na ten krok zdecydowała się Grecja: przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2027 roku.

Eurowizja Junior 2026: kto jeszcze nie uczestniczy? Tegoroczny gospodarz wciąż nieznany

Póki co, nie wiemy, gdzie w ogóle odbędzie się Eurowizja Junior 2026. Zwycięska Francja szybko odmówiła roli gospodarza, co rozpoczęło poszukiwania zastępcy. Chętna była telewizja w niewielkim San Marino, ale już wyjawiła, że jej oferta przegrała z kandydaturą Macedonii Północnej. Przeciek sugeruje, że konkurs może się zatem odbyć w Skopju, ale nie jest to oficjalna informacja. Warto przypomnieć, że Macedonia nie bierze od 2023 roku udziału w "dorosłej" Eurowizji, ale została w konkursie dla dzieci, w którym nigdy nie była na podium, a w zeszłym roku skończyła siódma.

Swój udział potwierdziły jak na razie tylko Gruzja, Holandia, Irlandia, Macedonia Północna, Polska i Portugalia. Brak udziału lub debiutu ogłosiła zaś bardziej pokaźna lista 14 nadawców, w tym Izraela.

