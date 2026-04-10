Blanka o krok od tragedii w Grecji. Piosenkarka opowiedziała o dramatycznej walce o życie

Szokujące wyznanie Blanki na planie The Voice Kids

Finałowe Przesłuchania w Ciemno w dziewiątym sezonie muzycznego show "The Voice Kids" jak zawsze budzą ogromne emocje wśród początkujących artystów oraz oceniających ich gwiazd. W najbliższym sobotnim odcinku zobaczymy ostatnich kandydatów walczących o awans. Okazuje się jednak, że sporo działo się również za kulisami telewizyjnej produkcji. W przerwie pomiędzy występami młodych wokalistów Blanka podzieliła się z resztą ekipy historią o swojej niezwykle silnej alergii. Rozmowa szybko zeszła na bardzo poważne tory.

Zobacz także: 13-letnia Oliwia Johnson zachwyciła jury "The Voice Kids". Trenerzy porównali ją do światowej gwiazdy

Mam uczulenie na ryby - przyznała Blanka.

Zaskakująca informacja błyskawicznie wywołała reakcję siedzącej obok koleżanki z jury.

A to dlatego wczoraj łosośka nie zjadłaś! - skojarzyła szybko trenerka.

Dramatyczne wakacje w Grecji. Blanka walczyła o oddech

Problem zdrowotny reprezentantki Polski na Eurowizji wykracza daleko poza zwykłą nietolerancję pokarmową. Artystka wyjaśniła jurorom, że jej organizm reaguje niezwykle agresywnie na najmniejszy kontakt z rybami oraz owocami morza.

I to takie uczulenie, że nie że mam krosteczkę, wysypkę czy coś, tylko umieram - dodała, wprawiając kolegów w osłupienie.

Te słowa wyraźnie zaniepokoiły Tribbsa i Cleo, którzy natychmiast zaczęli wypytywać o odpowiednie procedury ratunkowe w razie nagłego wstrząsu. Gwiazda muzyki pop wytłumaczyła, że na co dzień bardzo restrykcyjnie podchodzi do swojego jadłospisu. Jeśli jednak przez przypadek zje niebezpieczny alergen, jedyną szansą na przeżycie pozostaje błyskawiczna pomoc medyczna w szpitalu. Najgorsze chwile związane z tą dolegliwością piosenkarka przeżyła podczas urlopu na południu Europy.

Kiedyś miałam taką sytuację w Grecji, że ledwo mnie uratowali... Nie mogłam oddychać - wyznała Blanka.

Finałowe składy drużyn Blanki, Cleo oraz Tribbsa poznamy już w sobotę 11 kwietnia o godzinie 20:30 na antenie TVP2 i platformie TVP VOD. Tydzień później, 18 kwietnia, wystartują kolejne etapy muzycznej rywalizacji. Uczestnicy zmierzą się w Bitwach oraz etapie Sing Off, które ostatecznie wyłonią finalistów dziewiątej edycji uwielbianego przez widzów programu z udziałem utalentowanych dzieci.