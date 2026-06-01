Magda Gessler ujawnia przepis na słynną drożdżówkę z makiem. Książulo oszalał na jej punkcie

Książulo zachwycony drożdżówką Magdy Gessler

Wypieki wychodzące spod ręki znanej restauratorki od dłuższego czasu budzą kontrowersje z powodu wygórowanych cen, jednak ich jakość rzekomo w pełni rekompensuje poniesione koszty. Popularny youtuber postanowił osobiście sprawdzić smak tych drogich rarytasów i wydał niespodziewany werdykt. Książulo otwarcie przyznał, że chętnie odwiedza lokale słynnej gwiazdy telewizyjnej wyłącznie dla jej słodkich propozycji. Szczególne wrażenie zrobiła na nim ogromna drożdżówka z makiem.

„Uwielbiam makowca i ta drożdżówka jest po prostu pyszna. To jest sam mak! Delikatnie gdzieniegdzie ciasto, trochę luktru, taki cytrusowy klimacik. Jak dla mnie to jest najlepsza drożdżówka z makiem, jaką jadłem kiedykolwiek. Jest po prostu za*ebista! Fenomenalna jest” – podsumował Książulo.

Zobacz też: Z ostatniej chwili! Książulo trafił do szpitala! Przeszedł operację. Wykryto "coś jeszcze"

Temat szybko podchwycili inni twórcy internetowi, czego efektem był wywiad opublikowany na kanale „KrismessTV” w serwisie YouTube. Prowadzący porozmawiał z Magdą Gessler na temat recenzji nagranej przez influencera. Podczas tej samej konwersacji gwiazda polskiej gastronomii postanowiła ujawnić dokładną recepturę na swój sztandarowy wypiek.

21

To jest stara polska kultura takiego domowego cukiernictwa, gdzie nigdze nikt nie oszczędzał. Mak to wyjątkowo bogaty materiał i jeżeli się go dobrze nie potraktuje to praktycznie jego charakterystyka nie jest dobrze uwidoczniona.

Sonda Czy chciałbyś pójść coś zjeść do restauracji Magdy Gessler? Tak, marzę o tym! Nie, nie czuję takiej potrzeby. Po co? Jest milion innych restauracji.

Instrukcja przygotowania tego wyjątkowego deseru padła już w pierwszych minutach opublikowanego materiału wideo. Lista potrzebnych produktów może przyprawić o zawrót głowy, ponieważ do stworzenia tak niewielkiego ciastka potrzeba łącznie aż 90 żółtek.

Jak przygotować makową drożdżówkę z przepisu Magdy Gessler?

Proces tworzenia zaczynamy od uprażenia maku w mleku, a gdy ziarenka zaczną rozcierać się w palcach, przenosimy je na sito i dwukrotnie mielimy z użyciem specjalnej nakładki, uzyskując gładki mus o konsystencji chałwy. Następnie całą masę makową przesmażamy na ogromnej ilości masła, co pozwala uwolnić jej głęboki smak. Do garnka dorzucamy odrobinę likieru amaretto, kandyzowaną skórkę z pomarańczy, skórkę cytrynową, grubo posiekane świeże orzechy włoskie oraz rodzynki wcześniej wymoczone w rumie. Gotowy farsz zdejmujemy z patelni, po czym na każde 4 kilogramy maku wlewamy litr miodu, a także dodajemy kogel-mogel ukręcony z 30 żółtek i ubitą z nich pianę. Samo ciasto drożdżowe również opiera się na bogatych proporcjach, gdyż na 1,5 kilograma mąki wbijamy aż 60 żółtek. Całość zwijamy na kształt ślimaka od góry i wykańczamy na wierzchu prawdziwym kremem angielskim z dodatkiem oryginalnej wanilii. Gotowa bułka waży blisko 400 gramów i choć kosztuje 39 złotych, to w rzeczywistości odpowiada trzem standardowym makowcom.

Ile trzeba zapłacić za makowy wypiek od Gessler?

Podczas nagrywania swojego materiału degustacyjnego Książulo wydał na makowy specjał dokładnie 34 złote. Obecnie kwota ta uległa podwyższeniu i wszystko wskazuje na to, że tanio już było i stawki utrzymają się na obecnym poziomie. Zastanawiacie się nad przygotowaniem tego wymagającego deseru w domowym zaciszu? Podzielcie się wrażeniami z wypieków i podsumujcie ostateczne koszty zakupów.

Zobacz też: Beata Kozidrak w ogniu krytyki po występie na juwenaliach. Zaskakujące nagranie w sieci

Magda Gessler: "Gordon Ramsey nie zamknąłby się ze mną w jednym pokoju"