Filip Kuliński w Hotel Paradise 13. Przystojny singiel wkracza do gry. Czy złamie zasady?

Pomiędzy ciastkami a sportem. Kim jest Filip Kuliński z 13. edycji „Hotelu Paradise”?

Filip Kuliński to jeden z najciekawszych uczestników 13. odsłony uwielbianego przez widzów reality show. Ten 25-latek pochodzący ze Żnina od samego początku wyróżnia się ogromną energią, jest niesamowicie towarzyski i bardzo wygadany. Swoim bezpośrednim charakterem potrafi błyskawicznie zjednywać sobie ludzi, co w programie opartym na relacjach stanowić będzie jego ogromny atut.

Zaskoczeniem dla wielu widzów może być zawód, którym uczestnik zajmuje się na co dzień. Filip pracuje bowiem jako kierowca i... rozwozi ciastka. Co ciekawe, on sam całkowicie zrezygnował ze słodyczy na rzecz zdrowego stylu życia. Regularnie trenuje na siłowni i rzeźbi swoją imponującą sylwetkę, a jego największą, wieloletnią pasją jest piłka nożna.

Hotel Paradise 13 zaskoczy

Poważne związki, zdrady i nadzieja na wielką miłość

Mimo luźnego podejścia do flirtowania, Filip opisuje samego siebie jako niepoprawnego romantyka. Jego dotychczasowe życie uczuciowe nie należało jednak do najłatwiejszych. Ma za sobą dwie bardzo poważne relacje, które mocno odcisnęły piętno na jego zaufaniu do kobiet – pierwszy związek zakończył się zdradą partnerki, natomiast drugi nagłym odejściem bez żadnego słowa wyjaśnienia.

Z powodu tak bolesnych doświadczeń, uczestnik „Hotelu Paradise” bywa nieufny i bardzo ceni sobie absolutną prawdomówność, nawet jeśli ta bywa niewygodna. W tajlandzkiej willi Filip Kuliński rozgląda się za filigranową blondynką, najlepiej z tatuażami. Wygląd jest dla niego ważny, ale kluczowa okaże się szczerość i to, czy przyszła partnerka w pełni zaakceptuje jego wady.

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Czy pewny siebie chłopak ze Żnina zdominuje tajlandzką willę?

Nowy sezon to zupełnie nowe, bezlitosne zasady, a Filip wydaje się idealnie do nich pasować. Choć na pierwszy rzut oka chłopak może sprawiać wrażenie klasycznego cwaniaka, z czasem obnaża swoją znacznie bardziej empatyczną stronę. Połączenie zamiłowania do niezobowiązującego flirtu ze skrywaną chęcią założenia trwałej relacji z pewnością zafunduje widzom mnóstwo niespodziewanych zwrotów akcji.

Gdzie i kiedy oglądać program „Hotel Paradise 13” z udziałem Filipa Kulińskiego?

Widzowie spragnieni gorących, rajskich emocji i namiętnych romansów nie będą zawiedzeni nowym sezonem miłosnego formatu. To właśnie w tej edycji single i singielki stoczą prawdziwą walkę o uczucia oraz wielkie pieniądze, mierząc się z bezwzględnymi paktami i nieprzewidywalnymi Rajskimi Rozdaniami.

Emisja najnowszej serii startuje z wielkim przytupem. Pierwszy odcinek zadebiutuje w sobotę, 29 sierpnia, punktualnie o 20:55, a kolejna odsłona ukaże się nazajutrz, w niedzielę 30 sierpnia, o tej samej porze. Następnie regularne zmagania uczestników będzie można oglądać na antenach TVN oraz TVN7 od poniedziałku do czwartku o godzinie 20:55.