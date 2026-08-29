Motor Lublin ulega Piastowi. Kto zgarnął komplet punktów?

Jak przebiegał mecz Motor Lublin z Piastem?

W spotkaniu najwyższej klasy rozgrywkowej Motor Lublin zmierzył się przed własną publicznością z drużyną Piast Gliwice. W pierwszej połowie kibice nie doczekali się bramek, a obie jedenastki zeszły do szatni przy bezbramkowym remisie. Gospodarze starali się kreować sytuacje, jednak defensywa gości spisywała się bez zarzutu.

Obraz gry uległ zmianie w końcówce drugiej części widowiska. W siedemdziesiątej ósmej minucie wynik otworzył Juande Rivas, wyprowadzając zespół z Gliwic na prowadzenie. Stracony gol zmusił lublinian do bardziej otwartej gry, co stworzyło rywalom okazje do kontrataków.

Kto ustalił ostateczny wynik spotkania Ekstraklasy?

Drużyna przyjezdna konsekwentnie broniła korzystnego rezultatu, szukając swoich szans w końcowych minutach. W doliczonym czasie gry zwycięstwo przypieczętował Szczepan Mucha, zdobywając drugą bramkę dla gliwiczan w 92. minucie. Trafienie to ostatecznie pozbawiło gospodarzy złudzeń na zdobycie choćby punktu.

Spotkanie przyciągnęło na trybuny dokładnie 9 379 widzów, którzy obserwowali czystą grę z obu stron. Arbitrem głównym tego meczu był Karol Arys ze Szczecina, który w trakcie całego starcia pokazał tylko jedną żółtą kartkę, upominając Quentina Boisgarda z zespołu gości.