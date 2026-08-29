Wnuczka Stanisława Sojki zapowiada karierę? Objawienie z Sopotu nie prześpi swojej szansy

Podczas pierwszego dnia imprezy w Sopocie na scenie pojawiło się wiele znakomitości polskiej piosenki. Okazało się jednak, że to właśnie pojawienie się Niny Sojki wywołało największe poruszenie i stało się głównym tematem rozmów. Wnuczka wybitnego muzyka zachwyciła publiczność swoim talentem, wdziękiem oraz niesamowitą skromnością. Zainteresowanie jej osobą wzrosło jeszcze bardziej, gdy ujawniono wiek początkującej artystki.

Ile lat ma wnuczka Stanisława Sojki?

Wokalistka zespołu Kwiat Jabłoni wyjawiła w rozmowie z Radiem Eska prawdziwy wiek zjawiskowej wnuczki legendarnego artysty. Publiczność była w głębokim szoku, dowiadując się, że wyjątkowo uzdolniona i pewnie czująca się na scenie Nina to w rzeczywistości wciąż bardzo młoda osoba.

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Dostałam propozycję, żeby z nią zaśpiewać piosenkę "Są na tym świecie rzeczy" na koncercie pamięci Sojki i pomyślałam: no to świetnie, wnuczka, na pewno muzykalna - wiem, że jest w szkole muzycznej - ekstra. No ale ona ma 14 lat, nie miałam wielkich oczekiwań.

– wyznała Kasia Sienkiewicz, która prywatnie jest córką lidera Elektrycznych Gitar, Kuby Sienkiewicza.

Nina Sojka myśli o karierze muzycznej?

Sama zainteresowana była pytana przez przedstawicieli mediów o ewentualne plany dotyczące wejścia do rodzimego show-biznesu. Nastolatka wypowiadała się z dużą rezerwą i nie chciała składać żadnych wiążących deklaracji.

Nie wiem, jak pokaże czas. Oczywiście występowanie na scenie, tutaj na przykład dzięki dziadkowi, ale i ogólnie, jest dla mnie ogromną przyjemnością. Zobaczymy, co czas pokaże. "Tak to się zaczęło"

Jednak zaledwie kilka dni po entuzjastycznie przyjętym występie w Sopocie, na jej instagramowym profilu zamieszczono publikację, którą można odebrać jako początek artystycznej drogi. Wnuczka kompozytora udostępniła w sieci zdjęcie plakatu promującego wydarzenie wraz z bardzo wymownym podpisem.

Tak to się zaczęło

Oprócz tego, debiutująca piosenkarka dodała od siebie jeszcze jeden krótki komentarz.

Pierwszy plakat festiwalowy

Pod instagramowym wpisem nastolatki szybko posypały się ciepłe słowa od bliskich oraz znajomych, którzy nie kryli swojej radości. Chociaż grono jej sympatyków dopiero zaczyna rosnąć, wszystko wskazuje na to, że dzięki swoim nieprzeciętnym umiejętnościom wokalnym i wyrazistej osobowości, młodziutka piosenkarka może osiągnąć ogromny sukces na polskiej scenie. Z zaciekawieniem będziemy obserwować jej dalsze losy.

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