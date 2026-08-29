Mecz Polska - Niemcy w Ergo Arenie. Krok od awansu na MŚ

Walka o historyczny awans

Reprezentacja Polski koszykarzy wraca do Ergo Areny po ponadsiedmioletniej przerwie. 25 lutego 2019 roku prowadzeni przez trenera Mike’a Taylora gospodarze pokonali Holandię 85:76. W niedzielnym spotkaniu, które rozpocznie się o godz. 14.45, stawką jest trzeci w historii awans na czempionat globu. Polacy grali już na MŚ w 1967 roku w Urugwaju (piąte miejsce) i w 2019 roku w Chinach (ósme miejsce).

Biało-czerwoni, którzy w czwartek w Rydze wygrali z Izraelem 106:86, są jedyną drużyną w grupie K z kompletem siedmiu zwycięstw. Niemcy, czwarty zespół igrzysk w Paryżu, pokonali niedawno Holandię 99:83 i mają bilans 6-1. Zwycięstwo zapewni Polakom bilet na mundial.

"Bilety na mecz z aktualnymi mistrzami świetnie się rozeszły. W sprzedaży zostały pojedyncze wejściówki Premium na loże VIP" - poinformowała PAP rzeczniczka hali Aleksandra Franczak.

Komplet widzów i organizacja w Ergo Arenie

W piątek obie reprezentacje dotarły do Trójmiasta. Sobotnie treningi odbywają się w głównej hali – Niemcy ćwiczyli w okolicach południa, natomiast Polacy pojawią się na obiekcie pod wieczór. Kibice będą wpuszczani na trybuny od godz. 13, a na miejscu czekać będą punkty gastronomiczne oraz stoiska z reprezentacyjnymi pamiątkami.

Niebawem w Ergo Arenie należy spodziewać się kolejnego kompletu widzów. W sobotę 5 września o godz. 20.30 w towarzyskim meczu polscy siatkarze zmierzą się z Finlandią.