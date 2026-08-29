Memoriał Wagnera. Kto tym razem triumfował w Tauron Arenie?

Zwycięstwo Francji na Memoriału Wagnera

Reprezentacja Francji odniosła kolejne zwycięstwo w trakcie XXIII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera. W sobotnim spotkaniu w krakowskiej Tauron Arenie, francuscy siatkarze pokonali drużynę Słowenii 3:1, chociaż pierwszy set padł łupem rywali (16:25, 25:21, 25:15, 25:21).

To już drugi triumf "Trójkolorowych" w obecnej edycji turnieju. Wcześniej, w piątkowym meczu, Francja zdołała gładko pokonać Stany Zjednoczone w stosunku 3:0. Słowenia natomiast ma na koncie porażkę z Polską 2:3.

Kiedy zakończenie krakowskiego turnieju?

XXIII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie będzie trwał do niedzieli, 30 sierpnia 2026 roku. Turniej ten jest kluczowy dla reprezentacji Słowenii, Francji oraz Polski, stanowiąc jeden z ostatnich etapów przygotowań przed zbliżającymi się mistrzostwami Europy.

Kibice zgromadzeni w Tauron Arenie mogli liczyć na kolejne emocje w sobotni wieczór. Zgodnie z harmonogramem kolejnym wydarzeniem dnia był mecz Polska - USA, budzący ogromne zainteresowanie fanów siatkówki.