Filip Chajzer przymierza ślubny garnitur. Jeden detal na zdjęciu zaskakuje

Związek Filipa Chajzera i 20-letniej Bianki budzi emocje. Czy na ślubie pojawią się rodzice panny młodej?

Czy życie Filipa Chajzera po serii kontrowersji wreszcie wkroczy na spokojniejsze tory? Były prowadzący „Dzień Dobry TVN” w zeszłym roku znalazł się w centrum kilku afer, jednak wydaje się, że etap skandali ma już za sobą. Gwiazdor zamienił Warszawę na Kraków, gdzie nabył wymarzone lokum i obecnie przygotowuje się do ceremonii zaślubin.

Niestety, nawet tak radosna nowina wywołała spore poruszenie w internecie. Powodem jest fakt, że partnerka celebryty, Bianka, jest od niego młodsza o przeszło dwie dekady. Związkowi temu stanowczo sprzeciwiają się rodzice 20-latki. Filip Chajzer w programie Kuby Wojewódzkiego szczerze opowiedział o stosunkach z przyszłymi teściami, które nie należą do najłatwiejszych. Prezenter bez ogródek przyznał, że przyszła teściowa go nie akceptuje.

Dziennikarz nie ma pewności, czy rodzice jego wybranki w ogóle wezmą udział w zbliżającej się uroczystości. Jak udało się ustalić, Filip Chajzer i Bianka złożą przysięgę małżeńską w jednym z krakowskich kościołów już w ostatnich dniach września. Z kolei wesele zaplanowano w lokalu należącym do znajomego prezentera.

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Filip Chajzer przymierza garnitur do ślubu. Na zdjęciu widać niezwykły detal

Prezenter chętnie dzieli się swoim szczęściem związanym ze zbliżającym się ślubem. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcie, na którym pozuje w ciemnym garniturze w prążki, chociaż nie wiadomo, czy to właśnie w nim stanie na ślubnym kobiercu. Internauci zwrócili uwagę na nietypowy element ukryty za etui jego telefonu – zamiast zdjęcia ukochanej czy pupila, znajduje się tam wizerunek papieża Jana Pawła II.

Filip Chajzer od jakiegoś czasu otwarcie mówi o swojej wierze, która okazała się dla niego wsparciem w najtrudniejszych chwilach. To dlatego ślub kościelny jest dla niego tak istotny.

Para musi być niezwykle pewna swoich uczuć, decydując się na małżeństwo po zaledwie kilku miesiącach relacji. Filip Chajzer i 20-letnia Bianka poznali się na początku bieżącego roku, a w maju ogłosili swoje zaręczyny.

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