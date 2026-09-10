Żebrowski znowu eksponuje mięśnie. Anja Rubik pospieszyła z reakcją

Michał Żebrowski należy do najbardziej cenionych polskich aktorów. Od debiutu w latach 90. zyskał popularność za sprawą wielu rozpoznawalnych ról filmowych i serialowych - od "Ogniem i mieczem" po "Na dobre i na złe". Fani cenią jednak nie tylko jego talent czy osobowość, ale także determinację w utrzymywaniu zdrowej sylwetki. Ostatnio gwiazdor znowu podgrzał atmosferę fotką bez koszulki.

Michał Żebrowski prezentuje umięśnioną sylwetkę

To zdecydowanie nie pierwszy raz, kiedy znany aktor pokazał rzeźbę. Niezmiennie jednak Michał Żebrowski budzi podziw swoją formą. 54-latek ostatnimi czasy często zrzuca koszulkę w mediach społecznościowych, co z pewnością nie przeszkadza licznym zastępom fanek. Ostatnio gwiazdor opublikował nonszalanckie zdjęcie z wnętrza swojego domu, na którym zajada się makaronem. Biorąc pod uwagę widoczne zabrudzenia na klatce piersiowej i opis zdjęcia - u Żebrowskiego najwidoczniej trwały ostatnie letnie porządki.

Nie przegap: Partnerka Matteo Brunettiego miała powody do zazdrości. Po "Tańcu z Gwiazdami" wybrali się na randkę. "To nie były łatwe rozmowy"

15

Fani pieją z zachwytu. Zareagowała też Anja Rubik

Nie trzeba było długo czekać, by pod zdjęciem pojawiła się masa komplementów. Oczywiście, fani jak zwykle byli kreatywni i z humorem nawiązali do treści posta oraz bogatej kariery aktora.

- Skoszone - napisał krótko Michał Żebrowski.

- Chyba zorane; Szacunek. Nie każdy wiele ile wysiłku to kosztuje!; Ja bym powiedziała, że i skoszone i skuszone…; Prawdziwy wiedźmin jak nic! Totalny dzik - odpowiedzieli fani na Instagramie.

Wśród komentujących znalazła się też znajoma twarz. Modelka Anja Rubik również postanowiła wyrazić swoje uznanie, ale chyba zabrakło jej słów! Zamiast treściwego komentarza ujęła zachwyt internautów w dwóch emotikonach ognia. Faktycznie jest ogień? Dajcie znać!

Sonda Czy trenujesz na siłowni? Tak Nie