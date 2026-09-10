Złota Piłka. Kto zdobędzie wyróżnienie?

Trener Barcelony wspiera Yamala

Hansi Flick uważa, że Lamine Yamal przyćmił konkurencję i zasługuje na Złotą Piłkę, nagrodę przyznawaną przez magazyn „France Football”. 19-letni Hiszpan, który zdobył gola w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Feyenoordowi Rotterdam (5:1), znajduje się w gronie 30 kandydatów. Szkoleniowiec FC Barcelony chwali wyjątkowe umiejętności młodego piłkarza.

Yamal ma jednak silnych rywali w wyścigu po prestiżowe trofeum. Do faworytów zaliczają się kapitan reprezentacji Hiszpanii Rodri, Francuz Kylian Mbappe oraz Argentyńczyk Lionel Messi, dla którego to 17. nominacja, a wcześniej ośmiokrotnie triumfował. Wśród nominowanych zabrakło Roberta Lewandowskiego, ale na liście kobiet znalazła się Ewa Pajor.

"Jest wyjątkowy i pokazuje to w każdym meczu" - powiedział o Hiszpanie niemiecki szkoleniowiec.

"Nikt nie ma tego „czegoś", co on. Myślę, że w pełni zasługuje na to wyróżnienie" - dodał Niemiec.

Kiedy gala Złotej Piłki?

Gala wręczenia Złotej Piłki odbędzie się 26 października 2026 roku. W tym roku ceremonia została przeniesiona z Paryża do Londynu, co ma uświetnić 70. rocznicę przyznania nagrody Stanleyowi Matthewsowi. O zwycięzcy decydują głosy dziennikarzy z najlepszych krajów według rankingu FIFA.

Kryteria przyznawania nagrody to osiągnięcia indywidualne, sukcesy drużynowe oraz klasa sportowa i fair play. Plebiscyt „France Football” organizowany jest od 1956 roku, a od 2018 roku nagradzane są również kobiety. W latach 2010-2015 nagrodę przyznawano wspólnie z FIFA, jednak od 2016 roku oba podmioty organizują odrębne plebiscyty.