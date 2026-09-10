Göteborg w trzy dni. Przewodnik po najciekawszych miejscach

Göteborg to drugie co do wielkości miasto Szwecji, idealne na krótki wypad, wyróżniające się morską atmosferą, spokojnym rytmem życia i kulturą kawiarni.

Warto odwiedzić zabytkową dzielnicę Haga, gdzie w Café Husaren można spróbować gigantycznej cynamonki „Hagabullen”, a także park rozrywki Liseberg i malownicze archipelagi.

Miasto można zwiedzić łącząc spacer po centrum, odkrywanie kawiarni i wycieczki nad morze; najwygodniejszy dojazd z Polski to samolot.

Z czym kojarzy się Göteborg?

Położony na zachodnim wybrzeżu kraju Göteborg jest miastem mocno związanym z morzem. Kojarzy się także z marką Volvo, rozbudowanym portem, niebieskimi tramwajami przemierzającymi centrum oraz wyjątkową kulturą kawiarni. To miejsce ma zupełnie inny klimat niż Sztokholm. Jest bardziej swobodne, a życie w nim płynie zupełnie innym, bardziej spokojnym rytmem.

Dzień pierwszy: centrum, kanały i Haga

Zwiedzanie najlepiej zacząć od spaceru po centrum. Warto zobaczyć kanały, okolice Kungsportsplatsen i główną aleję Kungsportsavenyen. Potem można skierować się w stronę Hagi – jednej z najstarszych dzielnic miasta. Haga zachwyca brukowanymi uliczkami, drewnianą zabudową, niewielkimi sklepami i kawiarniami. Główna ulica, Haga Nygata, aż prosi się o niespieszny spacer.

Tu zjesz największą cynamonkę

To właśnie tutaj znajduje się Café Husaren, słynąca z ogromnej „Hagabullen”, czyli właśnie cynamonowej bułeczki, choć patrząc na jej rozmiar, to pieszczotliwe określenie zupełnie do niej nie pasuje. Cynamonka jest dosłownie rozmiarów ludzkiej głowy i waży prawie pół kilograma. Co odważniejsi próbują zmierzyć się z tym gigantycznym wypiekiem, jednak większość osób po prostu kupuje 1/4 tego pachnącego przysmaku. Oficjalny przewodnik Göteborga określa ją jako jedną z największych, a nawet prawdopodobnie największą tego typu bułkę na świecie. Warto zamówić do niej kawę i zrobić sobie prawdziwą szwedzką fikę, czyli przerwę na kawę i coś słodkiego. W Göteborgu to niemal obowiązkowy punkt programu, bo urokliwych kawiarni w tym mieście nie brakuje. Jeśli już będziemy w dzielnicy Haga, warto także wspiąć się na wzgórze Risåsberget, gdzie znajduje się Skansen Kronan i z góry podziwiać widok na czerwone dachy miasta. Wracając z Hagi do centrum nie możecie ominąć Feskekörka, czyli dosłownie „rybnego kościoła”. Nazwa nie jest przypadkowa. Budynek przypomina świątynię – ma charakterystyczne ostrołukowe okna i wysoką, efektowną konstrukcję dachu. Tyle że zamiast nabożeństw od ponad 150 lat odbywa się tu handel rybami i owocami morza. Hala została otwarta w 1874 r. i szybko stała się jednym z symboli miasta. Położona nad kanałem Rosenlundskanalen Feskekörka dobrze pokazuje, jak mocno Göteborg związany jest z morzem. W środku można znaleźć stoiska ze świeżymi rybami, krewetkami, ostrygami czy homarami, a także restauracje i bary. Po gruntownej renowacji hala ponownie otworzyła się w 2024 r. i dziś łączy tradycyjny targ rybny z nowoczesnym miejscem gastronomicznym.

Cynamon. Jakie ma właściwości? Jaką ma wartość kulinarną?

Dzień drugi: Liseberg i miejska atmosfera

Drugiego dnia można postawić na atrakcje. Jednym z najbardziej znanych miejsc jest Liseberg – ogromny park rozrywki, który oferuje atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jeśli nie macie ochoty na rollercoastery, dobrym pomysłem będzie spacer po parkach, wizyta w muzeum albo spokojne odkrywanie kolejnych kawiarni. Szczególnie warto wybrać się do Trädgårdsföreningen, parku położonego w centrum miasta, w którym oprócz przechadzek pośród zieleni możemy także całkowicie za darmo odwiedzić palmiarnię. Göteborg zdecydowanie sprzyja niespiesznym spacerom bez zegarka w ręku.

Dzień trzeci: morze i archipelag

Na trzeci dzień warto zostawić coś zupełnie innego – wycieczkę w stronę archipelagu Göteborga. Morskie krajobrazy, skaliste wyspy i świeże powietrze pozwalają na chwilę zapomnieć, że nadal jesteśmy w dużym mieście. Archipelag można zwiedzać o różnych porach roku. Jeżeli pogoda nie dopisze, dzień można przeznaczyć na muzea, zakupy i kolejne kulinarne odkrycia. Miłośnicy designu powinni zainteresować się między innymi Röhsska Museum. Miasto jest znakomicie skomunikowane i tramwaje oraz autobusy, którymi możemy dojechać niemalże na sam archipelag, kursują niemalże 4 godziny na dobę.

Jak dojechać do Göteborga z Polski?

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest samolot. Z Polski można szukać połączeń lotniczych do portu lotniczego Göteborg Landvetter. Najtaniej bezpośrednio z Polski do Göteborga polecimy z Gdańska, a podróż samolotem trwa około 55 minut.

Göteborg spokojnie można zwiedzić w trzy dni, choć po takim weekendzie prawdopodobnie zostanie niedosyt. W programie warto połączyć klasyczne atrakcje z tym, co najbardziej charakterystyczne dla miasta: spacerem po Hadze, fiką, ogromną cynamonką w Café Husaren i wyprawą nad morze. To właśnie połączenie miejskiego luzu, skandynawskiego designu i bliskości natury sprawia, że Göteborg nie próbuje na siłę konkurować ze Sztokholmem. Ma własny charakter – i całkiem łatwo go polubić.

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