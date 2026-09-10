Ta roślina to magnes na bogactwo. Postaw ją na parapecie i przyciągnij finansowy spokój

Od wieków panuje przekonanie, że obecność konkretnych gatunków roślin w domu potrafi zapewnić dobrobyt oraz harmonię w życiu domowników.

Wyjątkowym zainteresowaniem cieszy się tak zwane "drzewko pieniężne", którego charakterystyczny, pleciony pień ma stanowić barierę dla odpływającej fortuny.

Warto dowiedzieć się, które jeszcze okazy postawione na parapecie mogą zagwarantować spokój finansowy i życiowy sukces.

Roślina, którą wybierają zamożni. Idealna na parapet

Z roślinami doniczkowymi wiąże się mnóstwo ludowych wierzeń i przesądów. Wiele osób uważa, że obecność konkretnych gatunków w domu może pozytywnie oddziaływać na różne aspekty codzienności, takie jak zdrowie, powodzenie w miłości czy stan portfela. Z tego powodu ci, którzy ufają w magiczne właściwości kwiatów, chętnie dekorują nimi swoje parapety. Ich celem jest odgonienie negatywnej energii i zaproszenie do swojego życia pomyślności. Doskonałym przykładem jest pachira wodna. To właśnie tę roślinę najczęściej wybierają osoby dążące do życia w luksusie i dostatku.

Pachira wodna - azjatycki magnes na pieniądze i spokój finansowy

Pachira wodna, często określana mianem "drzewka pieniężnego", od wieków słynie ze swoich rzekomych właściwości przyciągających bogactwo i życiowe szczęście. Tradycja ta ma swoje korzenie w Azji Wschodniej, a szczególnie popularna jest na Tajwanie, gdzie roślina ta uchodzi za symbol pomyślności. Wykorzystuje się ją powszechnie w sztuce Feng Shui do pobudzania stref odpowiedzialnych za obfitość. Jej nietypowy, spleciony pień ma w metaforyczny sposób wiązać i zatrzymywać dobra materialne wewnątrz domu. Według wierzeń węzły na łodydze pełnią funkcję swoistego magazynu na fortunę. Ważny jest również układ liści pachiry, które zazwyczaj wyrastają po pięć. Liczba ta odpowiada pięciu żywiołom Feng Shui, do których należą: drewno, ogień, ziemia, metal i woda. Taka kombinacja ma gwarantować życiową równowagę, a w konsekwencji swobodny napływ pozytywnej energii i pieniędzy.

Jakie jeszcze rośliny doniczkowe przyciągają szczęście?

Pachira to niejedyny gatunek, który według wierzeń zapewnia pomyślność i harmonię. Do grupy roślin doniczkowych sprzyjających bogactwu należą również:

Grubosz,

Skrzydłokwiat,

Zamiokulkas,

Lucky bamboo (Dracena Sandera),

Anturium,

Sansewieria.

Pomysłowa doniczka na kwiaty domowe.