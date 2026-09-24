Zaskakujące słowa Michała Żewłakowa o Robercie Lewandowskim. Ważny głos o przyszłości kadry

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski

Mimo 38 lat na karku Robert Lewandowski wciąż jest ważnym elementem polskiej reprezentacji. Porażka ze Szwecją (2:3) w finale baraży o mundial 2026 wywołała falę spekulacji o możliwym rozbracie napastnika z reprezentacją. Tajemniczy post piłkarza na Instagramie podsycił plotki, jednak kapitan szybko rozwiał wątpliwości. Następnie wystąpił w meczach kontrolnych z Ukrainą i Nigerią, a obecnie bierze udział w zgrupowaniu przed starciami w Lidze Narodów.

Robert Lewandowski przerywa milczenie w sprawie kadry. Szczerze o swojej przyszłości i motywacji

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Ciągle czuję się na tyle zmotywowany i mam tę ambicję, że ciągle mi się chce. Kiedy się mnie ostatnio ciągle pytacie, kiedy będzie ten moment, to tak jak wielokrotnie powtarzałem, po wielu latach grania w reprezentacji, ja nie będę nigdy w stanie odpowiedzieć na to pytanie, dopóki nie zdecyduję, że to ten moment

Tymi słowami Robert Lewandowski podsumował swoją przyszłość podczas konferencji prasowej. Raczej jasno wynika z nich, że na razie nie zamierza rezygnować z gry w biało-czerwonych barwach. Dyskusja o jego pozycji w zespole jednak trwa. Właśnie ten wątek podjął Michał Żewłakow w wywiadzie dla TVP Sport.

Robert Lewandowski okiem Michała Żewłakowa. Inni boją się o tym pomyśleć

Były reprezentant Polski, mający na koncie 102 występy z orzełkiem na piersi, sformułował niezwykle śmiałą tezę, której wielu ekspertów unika.

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Nawet jeżeli dzisiaj Robert zadeklarowałby się, że będzie grał w kadrze do 40. roku życia, a na następnym zgrupowaniu np. Adrian Benedyczak wystrzeli z formą i zacznie strzelać gole, to mam wrażenie, że aktualnie nie możemy traktować "Lewego" jako zawodnika, który jest przyspawany do tej pozycji

– zaznaczył Michał Żewłakow.

Dzisiaj przyszedł czas, żebyśmy my też oceniali jego formę. Odnoszę wrażenie, patrząc na media i te wszystkie konferencje, że po nich dowiedziałem się, kto i dlaczego został powołany, natomiast w kontekście dalszej gry "Lewego" w kadrze wiemy tyle samo, co wcześniej

– kontynuował. Żewłakow zasugerował również, że Robert Lewandowski i selekcjoner mogą realizować nieujawniony plan dotyczący roli kapitana w zespole. Sam Lewandowski niedawno wspominał, że nie domaga się gry w pełnym wymiarze czasowym w każdym spotkaniu.

Wiem, że mój organizm może różnie reagować, mam w nogach wiele meczów w USA, bez okresu przygotowawczego. Na pewno nie mam ciśnienia, by grać w każdym spotkaniu kadry od pierwszej do ostatniej minuty

– wyznał napastnik w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP.

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