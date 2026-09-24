Książulo poprosił o paragon na festiwalu, zaczęły się kłopoty. Urzędniczka KAS reaguje

Małgorzata Kowalska
Małgorzata Kowalska
rr
2026-09-24 10:43

Książulo odwiedził zielonogórskie Winobranie, by zrecenzować tamtejszą ofertę kulinarną. Degustacja zeszła jednak na dalszy plan przez nietypowy incydent. Youtuber poprosił o dowód zakupu, na co sprzedawczyni zareagowała w nieoczekiwany sposób, a sprawę skomentowała przedstawicielka Krajowej Administracji Skarbowej.

Książulo zostawił 160 zł, z recenzją było gorzej

Twórca internetowy na zielonogórskim festiwalu zdecydował się na zakup kiełbasy, karkówki, szaszłyka, bułki oraz ogórka kiszonego, za co w sumie zapłacił 160 zł. Sama kiełbasa to koszt 45 zł, a zestaw karkówki z szaszłykiem uszczuplił jego portfel o 102 zł.

Książulo, znany z bezkompromisowych recenzji, wprost przyznał, że serwowane posiłki okazały się sporym rozczarowaniem. Najgorzej w jego teście wypadł szaszłyk, który youtuber uznał za wyjątkowo suchy i mało apetyczny, a karkówka również nie zachwyciła. Jednak to wydarzenia tuż przed jedzeniem, przy kasie, wzbudziły największe poruszenie w sieci.

Książulo bez paragonu. Nietypowa propozycja od obsługi

Z udostępnionego materiału wideo wynika, że Książulo po uregulowaniu rachunku domagał się paragonu, jednak kobieta za ladą zaoferowała mu fakturę. Jako przeszkodę w wydaniu standardowego rachunku rzekomo wskazała brak długopisu.

Atmosfera na stoisku od początku była napięta, ponieważ pracownicy sprzeciwiali się nagrywaniu, a sprzedająca zasugerowała nawet, że youtubera może nie stać na oferowane u nich przysmaki. Padły także słowa, że klienci przecież nie są zmuszani do robienia u nich zakupów.

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Całe to zamieszanie nie umknęło uwadze urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych w bardzo bezpośrednim tonie.

Brak paragonu okiem urzędniczki KAS

Głos w sprawie zabrała Agata Jagodzińska, przedstawicielka związkowa w Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślając, że takie sytuacje są dobrze znane kontrolerom na imprezach masowych.

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A potem Państwo się dziwicie, że KAS kontrole paragonowe robi. A to jest powszechna praktyka, szczególnie na plenerach

– napisała działaczka. Zaznaczyła także, że podatek VAT obciąża konsumenta, a nie wydając paragonu, sprzedawca zatrzymuje go dla siebie, zamiast przekazać państwu. Według niej, tego typu kontrole skupiają się na przedsiębiorcach, a nie np. Kołach Gospodyń Wiejskich.

Pamiętajcie również, że VAT płaci kupujący, a sprzedawca winien go odprowadzić do urzędu skarbowego. To okradanie Was i państwa

– podkreśliła Jagodzińska. Oceniając przypadek stoiska na Winobraniu, dodała, że prowadzili je doświadczeni przedsiębiorcy, więc zasady rozliczeń powinny być im doskonale znane.

Youtuber Książulo w szarej bluzie i czapce podczas testu jedzenia na Winobraniu. O aferze z paragonem czytaj na Eska.
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ROLKI