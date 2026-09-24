Książulo poprosił o paragon na festiwalu, zaczęły się kłopoty. Urzędniczka KAS reaguje

Książulo zostawił 160 zł, z recenzją było gorzej

Twórca internetowy na zielonogórskim festiwalu zdecydował się na zakup kiełbasy, karkówki, szaszłyka, bułki oraz ogórka kiszonego, za co w sumie zapłacił 160 zł. Sama kiełbasa to koszt 45 zł, a zestaw karkówki z szaszłykiem uszczuplił jego portfel o 102 zł.

Książulo, znany z bezkompromisowych recenzji, wprost przyznał, że serwowane posiłki okazały się sporym rozczarowaniem. Najgorzej w jego teście wypadł szaszłyk, który youtuber uznał za wyjątkowo suchy i mało apetyczny, a karkówka również nie zachwyciła. Jednak to wydarzenia tuż przed jedzeniem, przy kasie, wzbudziły największe poruszenie w sieci.

Książulo bez paragonu. Nietypowa propozycja od obsługi

Z udostępnionego materiału wideo wynika, że Książulo po uregulowaniu rachunku domagał się paragonu, jednak kobieta za ladą zaoferowała mu fakturę. Jako przeszkodę w wydaniu standardowego rachunku rzekomo wskazała brak długopisu.

Atmosfera na stoisku od początku była napięta, ponieważ pracownicy sprzeciwiali się nagrywaniu, a sprzedająca zasugerowała nawet, że youtubera może nie stać na oferowane u nich przysmaki. Padły także słowa, że klienci przecież nie są zmuszani do robienia u nich zakupów.

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Całe to zamieszanie nie umknęło uwadze urzędniczki Krajowej Administracji Skarbowej. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się w mediach społecznościowych w bardzo bezpośrednim tonie.

Brak paragonu okiem urzędniczki KAS

Głos w sprawie zabrała Agata Jagodzińska, przedstawicielka związkowa w Krajowej Administracji Skarbowej, podkreślając, że takie sytuacje są dobrze znane kontrolerom na imprezach masowych.

Sonda Oglądasz filmiki Książula w serwisie YouTube? Tak Nie Czasami

A potem Państwo się dziwicie, że KAS kontrole paragonowe robi. A to jest powszechna praktyka, szczególnie na plenerach

– napisała działaczka. Zaznaczyła także, że podatek VAT obciąża konsumenta, a nie wydając paragonu, sprzedawca zatrzymuje go dla siebie, zamiast przekazać państwu. Według niej, tego typu kontrole skupiają się na przedsiębiorcach, a nie np. Kołach Gospodyń Wiejskich.

Pamiętajcie również, że VAT płaci kupujący, a sprzedawca winien go odprowadzić do urzędu skarbowego. To okradanie Was i państwa

– podkreśliła Jagodzińska. Oceniając przypadek stoiska na Winobraniu, dodała, że prowadzili je doświadczeni przedsiębiorcy, więc zasady rozliczeń powinny być im doskonale znane.

‼️ "Paragonu nie będzie, faktura na kartce, ale nie ma długopisu" A potem Państwo się dziwicie, że @KAS_GOV_PL kontrole paragonowe robi. A to jest powszechna praktyka, szczególnie na plenerach. ‼️ I jeszcze jedno przy okazji. Na dożynkach KAS kontroluje właśnie takie firmy, a nie Koła Gospodyń Wiejskich. Pamiętajcie rownież, że VAT płaci kupujący, a sprzedawca winien go odprowadzić do urzędu skarbowego. To okradanie Was i państwa. A podniot z materiału to doświadczony przedsiębiorca i świadomie wie co robi.— Agata Jagodzińska (@AgataJagodzisk1) September 22, 2026