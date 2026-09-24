Żona Filipa Chajzera w odważnej kreacji. Odsłoniła naprawdę dużo w najnowszym nagraniu

Bianka Chajzer postawiła na odważną kreację

Na swoim instagramowym profilu Bianka Chajzer zaprezentowała materiały z odwiedzin u Violi Piekut. Na udostępnionych ujęciach młoda kobieta pozuje w długiej kreacji w kolorze butelkowej zieleni. Uwagę przykuwała jednak nie tylko barwa, ale przede wszystkim mocno wycięty dekolt oraz krój idealnie przylegający do figury. Do tego zestawu żona Filipa Chajzera dobrała skórzaną ramoneskę, co nadało całości odrobinę rockowego pazura. To kolejny dowód na to, że wybranka dziennikarza doskonale odnajduje się w wyrazistych formach.

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Bianka Chajzer po ślubie znalazła się w centrum zainteresowania

Aktywność Bianki Chajzer w sieci staje się coraz bardziej widoczna. Choć początkowo zdobyła popularność głównie dzięki relacji z Filipem Chajzerem, obecnie coraz chętniej dzieli się z obserwatorami kulisami swojego życia prywatnego. Odkąd para stanęła przed ołtarzem, ich związek jest nieustannie na celowniku mediów show-biznesowych. Nie dziwi zatem fakt, że każdy nowy post 20-latki natychmiast wywołuje lawinę reakcji.

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Wymowne słowa o kobiecości

Oprócz przyciągającego wzrok wideo, żona Filipa Chajzera pokusiła się o krótkie przemyślenia dotyczące poczucia własnej wartości.

Kobiecość nie potrzebuje sztywnej definicji... czasem ma kolor zieleni, miękkość dzianiny i odwagę skórzanej ramoneski, a najpiękniej wygląda wtedy, gdy czujesz się po prostu sobą

– przekazała swoim fanom. Jej wpis idealnie korespondował z zaprezentowanym outfitem, łączącym klasyczną elegancję z nieszablonowym podejściem do mody.

Buduje własny wizerunek

Odkąd zakochani przypieczętowali swój związek ceremonią ślubną, ciekawość dotycząca ich codzienności znacznie przybrała na sile. Bianka jednak coraz rzadziej występuje w sieci wyłącznie jako dodatek do znanego męża, stawiając na rozwój osobistych profili w mediach. Ostatni filmik z przymiarek udowadnia, że 20-latka z przyjemnością bawi się modą, a odważne fasony nie stanowią dla niej problemu.

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