Mieszkanie szybko się wychładza? Sprawdź te miejsca, zanim podkręcisz ogrzewanie

Jeśli mieszkanie szybko się wychładza, nie zawsze oznacza to konieczność mocniejszego ustawienia kaloryfera – ciepło może uciekać przez kilka newralgicznych miejsc.

Warto dokładnie sprawdzić okna, drzwi i ich uszczelki, zwracając uwagę na przeciągi oraz niewielkie szczeliny, przez które może dostawać się zimne powietrze.

Sposób ustawienia mebli, zasłon czy innych przedmiotów w pobliżu grzejnika również może wpływać na swobodny przepływ ciepłego powietrza.

Jeśli problem powtarza się mimo sprawnego ogrzewania, warto przyjrzeć się izolacji mieszkania i sprawdzić, którędy może uciekać najwięcej ciepła.

Jednym z pierwszych miejsc, które warto sprawdzić, są okna. Szczególnie po lecie dobrze przyjrzeć się uszczelkom i sprawdzić, czy nie ma wyczuwalnego przeciągu. Podobnie jest z drzwiami wejściowymi. Nawet niewielka szczelina może sprawić, że chłodne powietrze będzie dostawało się do środka przez większą część dnia. W takim przypadku samo zwiększanie temperatury na kaloryferze nie rozwiązuje źródła problemu.

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Warto też spojrzeć na okolice grzejników. Zasłony sięgające do podłogi, duże meble ustawione tuż przy kaloryferze czy suszące się ubrania mogą ograniczać swobodny przepływ ciepłego powietrza. Zimą szczególnie łatwo zapomnieć o tym, że sposób ustawienia wyposażenia może wpływać na odczuwalną temperaturę w pomieszczeniu.

Jak to jest być Tiësto | Radio ESKA

Chłód w domu? Koniecznie sprawdź te rzeczy!

Sprawdź przede wszystkim uszczelki przy oknach i drzwiach, okolice parapetów oraz miejsca, w których mogą pojawiać się przeciągi. Jeśli masz rolety lub zasłony, wieczorem warto je zamykać, ale nie powinny całkowicie blokować grzejnika. Przydatne może być również odsunięcie większych mebli od ścian zewnętrznych, szczególnie jeśli znajdują się bardzo blisko źródła ogrzewania.

Jeżeli problem pojawia się regularnie, a mieszkanie bardzo szybko traci temperaturę mimo sprawnego ogrzewania, warto sprawdzić stan okien, drzwi i instalacji. Czasem niewielka poprawa izolacji daje większą różnicę niż ciągłe zwiększanie temperatury. Zanim więc mocniej odkręcisz kaloryfer, dobrze najpierw sprawdzić, którędy ciepło może uciekać